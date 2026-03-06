https://sarabic.ae/20260306/إعلام-إسرائيلي-حزب-الله-يحاول-مهاجمة-إسرائيل-من-سوريا-1111132077.html

إعلام إسرائيلي: "حزب الله" يحاول مهاجمة إسرائيل من سوريا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن "حزب الله" اللبناني سيحاول مهاجمة إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر استخباراتية، أن "حزب الله" سيحاول مهاجمة أهداف في إسرائيل من داخل الأراضي السورية إلى جانب الهجمات من الأراضي اللبنانية.وأفادت القناة بأن الحكومة السورية أوعزت بإحباط أي محاولة لتنفيذ أي عمليات ضد أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي السورية كجزء من مساعدة إيران في الحرب.في وقت نقلت القناة نفسها عن مصادر سورية، أن "نقاط تفتيش تم وضعها في جنوب سوريا خلال الأيام الأخيرة، من أجل منع مثل هذا الإجراء"، منوهة إلى أن "الحكومة السورية تركز جهودها على حل البنية التحتية التي أنشأها "حزب الله" على الجانب السوري من الحدود مع إسرائيل".جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي بشأن التطورات الميدانية في جنوب لبنان، أمس الخميس.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله. ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

