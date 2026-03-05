ماكرون: يجب تجنيب لبنان ويلات الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون: يجب تجنيب لبنان ويلات الحرب
ماكرون: يجب تجنيب لبنان ويلات الحرب
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أهمية بذل كل جهد لمنع لبنان من الانزلاق مجددا إلى ويلات الحرب، داعيا إسرائيل الامتناع عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق...
وكتب ماكرون على منصة "إكس": "يجب بذل كل جهد ممكن لمنع هذا البلد (لبنان)، القريب جدًا من فرنسا، من الانزلاق مجددًا إلى ويلات الحرب".وأشار ماكرون إلى أن "السلطات اللبنانية أكدت التزامها بالسيطرة على المواقع التي يسيطر عليها "حزب الله"، وستعزز فرنسا تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، وستزودها بمركبات نقل مدرعة، فضلًا عن الدعم العملياتي واللوجستي". وأضاف: "أدعو القادة الإيرانيين إلى عدم جر لبنان إلى حرب ليست حربه، وعلى (حزب الله) أن يتخلى عن سلاحه، وأن يحترم المصلحة الوطنية". بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أهمية بذل كل جهد لمنع لبنان من الانزلاق مجددا إلى ويلات الحرب، داعيا إسرائيل الامتناع عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية.
وكتب ماكرون على منصة "إكس": "يجب بذل كل جهد ممكن لمنع هذا البلد (لبنان)، القريب جدًا من فرنسا، من الانزلاق مجددًا إلى ويلات الحرب".

وأضاف: "تحدثت اليوم مع أعلى السلطات اللبنانية لوضع خطة لإنهاء العمليات العسكرية التي يشنها "حزب الله"، وإسرائيل حاليًا على جانبي الحدود.. ويجب على (حزب الله) أن يوقف إطلاق النار على إسرائيل فورا. ويجب على إسرائيل الامتناع عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية".

زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
بث مباشر لمستجدات اليوم الـ6 من الحرب على إيران.. توسع الضربات وتفجير ناقلات... صور وفيديو
06:22 GMT
وأشار ماكرون إلى أن "السلطات اللبنانية أكدت التزامها بالسيطرة على المواقع التي يسيطر عليها "حزب الله"، وستعزز فرنسا تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، وستزودها بمركبات نقل مدرعة، فضلًا عن الدعم العملياتي واللوجستي".

وقال: "انطلاقًا من قلقي إزاء نزوح عشرات الآلاف من المدنيين اللبنانيين الفارين حاليًا من الجنوب، قررت إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إليهم، وفي هذه اللحظة العصيبة، أناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان".

رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
رئيس الوزراء اللبناني يطالب باتخاذ كافة الإجراءات لمنع نشاط الحرس الثوري على أراضي لبنان
13:07 GMT
وأضاف: "أدعو القادة الإيرانيين إلى عدم جر لبنان إلى حرب ليست حربه، وعلى (حزب الله) أن يتخلى عن سلاحه، وأن يحترم المصلحة الوطنية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.

بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
