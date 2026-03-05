https://sarabic.ae/20260305/ماكرون-يجب-تجنيب-لبنان-ويلات-الحرب--1111113907.html
ماكرون: يجب تجنيب لبنان ويلات الحرب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أهمية بذل كل جهد لمنع لبنان من الانزلاق مجددا إلى ويلات الحرب، داعيا إسرائيل الامتناع عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية.
وكتب ماكرون على منصة "إكس": "يجب بذل كل جهد ممكن لمنع هذا البلد (لبنان)، القريب جدًا من فرنسا، من الانزلاق مجددًا إلى ويلات الحرب".
وأضاف: "تحدثت اليوم مع أعلى السلطات اللبنانية لوضع خطة لإنهاء العمليات العسكرية التي يشنها "حزب الله"، وإسرائيل حاليًا على جانبي الحدود.. ويجب على (حزب الله) أن يوقف إطلاق النار على إسرائيل فورا. ويجب على إسرائيل الامتناع عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية".
وأشار ماكرون إلى أن "السلطات اللبنانية أكدت التزامها بالسيطرة على المواقع التي يسيطر عليها "حزب الله"، وستعزز فرنسا تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، وستزودها بمركبات نقل مدرعة، فضلًا عن الدعم العملياتي واللوجستي".
وقال: "انطلاقًا من قلقي إزاء نزوح عشرات الآلاف من المدنيين اللبنانيين الفارين حاليًا من الجنوب، قررت إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إليهم، وفي هذه اللحظة العصيبة، أناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان".
وأضاف: "أدعو القادة الإيرانيين إلى عدم جر لبنان إلى حرب ليست حربه، وعلى (حزب الله) أن يتخلى عن سلاحه، وأن يحترم المصلحة الوطنية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.