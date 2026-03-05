https://sarabic.ae/20260305/ماكرون-يجب-تجنيب-لبنان-ويلات-الحرب--1111113907.html

ماكرون: يجب تجنيب لبنان ويلات الحرب

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أهمية بذل كل جهد لمنع لبنان من الانزلاق مجددا إلى ويلات الحرب، داعيا إسرائيل الامتناع عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg

وكتب ماكرون على منصة "إكس": "يجب بذل كل جهد ممكن لمنع هذا البلد (لبنان)، القريب جدًا من فرنسا، من الانزلاق مجددًا إلى ويلات الحرب".وأشار ماكرون إلى أن "السلطات اللبنانية أكدت التزامها بالسيطرة على المواقع التي يسيطر عليها "حزب الله"، وستعزز فرنسا تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، وستزودها بمركبات نقل مدرعة، فضلًا عن الدعم العملياتي واللوجستي". وأضاف: "أدعو القادة الإيرانيين إلى عدم جر لبنان إلى حرب ليست حربه، وعلى (حزب الله) أن يتخلى عن سلاحه، وأن يحترم المصلحة الوطنية". بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

