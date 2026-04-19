دراسة: الشعور بالوحدة يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الشعور بالوحدة يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب
كشفت دراسة علمية حديثة أن الشعور بالوحدة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض صمامات القلب التنكسية، في مؤشر جديد على تأثير العوامل النفسية في الصحة البدنية.
19:47 GMT 19.04.2026 (تم التحديث: 19:48 GMT 19.04.2026)
كشفت دراسة علمية حديثة أن الشعور بالوحدة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض صمامات القلب التنكسية، في مؤشر جديد على تأثير العوامل النفسية في الصحة البدنية.
وحلّل الباحثون بيانات أكثر من 460 ألف شخص بالغ من البنك الحيوي البريطاني، مع متابعة حالتهم الصحية لمدة 14 عامًا في المتوسط، لرصد الإصابات الجديدة بأمراض صمامات القلب، ومقارنتها بمؤشرات حالتهم النفسية خلال فترة الدراسة، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال إكسبريس" العلمي.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
مجتمع
دراسة: الوحدة تضعف الذاكرة دون تسريع التدهور العقلي
16 أبريل, 19:50 GMT
وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الشعور بالوحدة كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض بنسبة 19% مقارنة بغيرهم.
كما بيّنت الدراسة ارتفاع خطر الإصابة بتضيق الصمام الأبهر بنسبة 21%، وارتجاع الصمام التاجي بنسبة 23% لدى من يعانون من الوحدة.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
مجتمع
دراسة: الوحدة تبطئ التئام الجروح وتكشف تأثيرا بيولوجيا غير متوقع
9 أبريل, 21:08 GMT
وفي المقابل، لم يجد الباحثون ارتباطًا مباشرًا بين العزلة الاجتماعية بحد ذاتها (مثل قلة العلاقات) والإصابة بالمرض، مؤكدين أن الشعور الذاتي بالوحدة هو العامل الأكثر تأثيرًا.
وأشار الباحثون إلى أن هذا الارتباط ظل قائمًا حتى بعد احتساب العوامل الوراثية وعوامل الخطر التقليدية، مثل التدخين وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني.
وأرجعت الدراسة جزءًا من هذه العلاقة إلى نمط الحياة، إذ يميل الأشخاص الذين يعانون من الوحدة إلى تبني سلوكيات غير صحية.
وأكد القائمون على الدراسة أن الوحدة ليست مجرد حالة نفسية، بل عامل مؤثر في الصحة الجسدية، مرجحين أن يسهم التعامل معها في الحد من تطور أمراض القلب وتقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية.
