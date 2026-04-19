عراقجي: الإجراءات الأمريكية تعكس غياب الجدية في الدبلوماسية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
عراقجي: الإجراءات الأمريكية تعكس غياب الجدية في الدبلوماسية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي قال إنها تضمنت انتهاكًا لوقف إطلاق النار... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، مشيرًا إلى أن ما وصفه بالخطابات التهديدية وطرح مطالب غير معقولة، إلى جانب ما اعتبره تناقضات مستمرة في المواقف الأمريكية، يعزز الشكوك بشأن نوايا واشنطن.
https://sarabic.ae/20260419/مصر-وباكستان-نتطلع-لعقد-جولة-ثانية-من-المفاوضات-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1112696676.html
https://sarabic.ae/20260419/ترامب-يتوعد-إيران-الاتفاق-وإلا-التدمير-الكامل-1112695520.html
https://sarabic.ae/20260419/لا-وعود-بالانخفاض-واشنطن-تعترف-بتأثير-الصراع-مع-إيران-على-جيوب-الأمريكيين-1112691493.html
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي قال إنها تضمنت انتهاكًا لوقف إطلاق النار وتهديدًا للموانئ والسواحل والزوارق الإيرانية، تعكس مؤشرات واضحة على سوء النية وغياب الجدية في المسار الدبلوماسي.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، مشيرًا إلى أن ما وصفه بالخطابات التهديدية وطرح مطالب غير معقولة، إلى جانب ما اعتبره تناقضات مستمرة في المواقف الأمريكية، يعزز الشكوك بشأن نوايا واشنطن.
مصر وباكستان: نتطلع لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
18:38 GMT
وأضاف عراقجي أن إيران ستستخدم جميع إمكاناتها لحماية مصالحها وأمنها القومي، مؤكدًا تمسك بلاده بالدفاع عن سيادتها في مواجهة أي تهديدات.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية من جانبها، فيما يُسمى بالحصار البحري على إيران، تمثل انتهاكا واضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
ترامب يتوعد إيران: الاتفاق وإلا التدمير الكامل
18:16 GMT
وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان، إن الرئيس الإيراني شدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على "استمرار إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها وسلوكها المتغطرس وغير المنطقي خلال المفاوضات وفي فترة وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "مواصلة الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية من جانبها، فيما يُسمى بالحصار البحري على إيران، تمثل انتهاكًا واضحًا لتفاهم وقف إطلاق النار وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف بزشكيان أن "مثل هذه الإجراءات، إلى جانب التصريحات التهديدية للمسؤولين الأمريكيين ضد إيران، لا تؤدي إلا إلى زيادة الشكوك بشأن جدية الولايات المتحدة، وتُظهر بوضوح أكبر أنها تسعى إلى تكرار الأنماط السابقة وخيانة الدبلوماسية".
وشدد الرئيس الإيراني على عزم بلاده "الدفاع الشامل عن سيادتها في مواجهة أي مغامرة جديدة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، محذرًا من عواقب وتداعيات مثل هذا الوضع على أمن المنطقة والعالم.
"لا وعود بالانخفاض"... واشنطن تعترف بتأثير الصراع مع إيران على جيوب الأمريكيين
15:22 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات البحرية الأمريكية سيطرت على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني تُدعى "توسكا"، بعد محاولة لتجاوز الحصار البحري في خليج عُمان.
وأوضح ترامب، عبر حسابه على "تروث سوشيال"، أن المدمرة الأمريكية "سيروانس"، اعترضت السفينة ووجهت لها تحذيرات بالتوقف، إلا أن الطاقم لم يمتثل، ما دفع القوات الأمريكية إلى تعطيل حركتها عبر استهداف غرفة المحركات.
وأشار إلى أن "السفينة أصبحت حاليًا تحت سيطرة قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)"، لافتًا إلى أنها مدرجة ضمن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بسبب ما وصفه بتاريخ من "الأنشطة غير القانونية".
