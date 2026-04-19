عراقجي: الإجراءات الأمريكية تعكس غياب الجدية في الدبلوماسية

عراقجي: الإجراءات الأمريكية تعكس غياب الجدية في الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي قال إنها تضمنت انتهاكًا لوقف إطلاق النار...

2026-04-19T21:26+0000

2026-04-19T21:26+0000

2026-04-19T21:26+0000

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، مشيرًا إلى أن ما وصفه بالخطابات التهديدية وطرح مطالب غير معقولة، إلى جانب ما اعتبره تناقضات مستمرة في المواقف الأمريكية، يعزز الشكوك بشأن نوايا واشنطن. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية من جانبها، فيما يُسمى بالحصار البحري على إيران، تمثل انتهاكا واضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان، إن الرئيس الإيراني شدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على "استمرار إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها وسلوكها المتغطرس وغير المنطقي خلال المفاوضات وفي فترة وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "مواصلة الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية من جانبها، فيما يُسمى بالحصار البحري على إيران، تمثل انتهاكًا واضحًا لتفاهم وقف إطلاق النار وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".وشدد الرئيس الإيراني على عزم بلاده "الدفاع الشامل عن سيادتها في مواجهة أي مغامرة جديدة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، محذرًا من عواقب وتداعيات مثل هذا الوضع على أمن المنطقة والعالم.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات البحرية الأمريكية سيطرت على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني تُدعى "توسكا"، بعد محاولة لتجاوز الحصار البحري في خليج عُمان.وأوضح ترامب، عبر حسابه على "تروث سوشيال"، أن المدمرة الأمريكية "سيروانس"، اعترضت السفينة ووجهت لها تحذيرات بالتوقف، إلا أن الطاقم لم يمتثل، ما دفع القوات الأمريكية إلى تعطيل حركتها عبر استهداف غرفة المحركات.وأشار إلى أن "السفينة أصبحت حاليًا تحت سيطرة قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)"، لافتًا إلى أنها مدرجة ضمن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بسبب ما وصفه بتاريخ من "الأنشطة غير القانونية".

https://sarabic.ae/20260419/مصر-وباكستان-نتطلع-لعقد-جولة-ثانية-من-المفاوضات-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1112696676.html

https://sarabic.ae/20260419/ترامب-يتوعد-إيران-الاتفاق-وإلا-التدمير-الكامل-1112695520.html

https://sarabic.ae/20260419/لا-وعود-بالانخفاض-واشنطن-تعترف-بتأثير-الصراع-مع-إيران-على-جيوب-الأمريكيين-1112691493.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, مضيق هرمز