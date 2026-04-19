https://sarabic.ae/20260419/مانشستر-سيتي-يشعل-قمة-الدوري-الإنجليزي-بعد-فوزه-على-أرسنال-2-1-فيديو-1112699291.html
مانشستر سيتي يشعل قمة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أرسنال 2-1... فيديو
مانشستر سيتي يشعل قمة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أرسنال 2-1... فيديو
سبوتنيك عربي
حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه أرسنال بنتيجة 2-1، في قمة مباريات المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
2026-04-19T20:42+0000
2026-04-19T20:42+0000
2026-04-19T20:42+0000
مجتمع
مانشستر سيتي
آرسنال
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096726733_0:114:2179:1340_1920x0_80_0_0_c5016e193ba337eca10825763bd84c14.jpg
وبادر ريان شرقي بالتسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 16، لكن سرعان ما أحرز كاي هافيرتز هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 18 بعد خطأ من حارس "السيتي" جانلويجي دوناروما.ومنح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند النقاط الثلاث لمانشستر سيتي عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال، الذي لا يزال متصدرا للمسابقة، لكن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لديه مباراة مؤجلة.ويتشارك مانشستر يونايتد وأستون فيلا المركز الثالث برصيد 58 نقطة لكل منهما، بينما يأتي ليفربول، حامل اللقب، خامسا برصيد 55 نقطة، في ظل سباق محموم على المراكز الخمسة المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096726733_121:0:2058:1453_1920x0_80_0_0_179e6d48155b967e6fa72793eea3a1d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مانشستر سيتي, آرسنال, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
مانشستر سيتي, آرسنال, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
مانشستر سيتي يشعل قمة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على أرسنال 2-1... فيديو
حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه أرسنال بنتيجة 2-1، في قمة مباريات المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبادر ريان شرقي بالتسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 16، لكن سرعان ما أحرز كاي هافيرتز هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 18 بعد خطأ من حارس "السيتي" جانلويجي دوناروما.
ومنح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند النقاط الثلاث لمانشستر سيتي عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال، الذي لا يزال متصدرا للمسابقة، لكن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لديه مباراة مؤجلة.
ويتشارك مانشستر يونايتد وأستون فيلا المركز الثالث برصيد 58 نقطة لكل منهما، بينما يأتي ليفربول، حامل اللقب، خامسا برصيد 55 نقطة، في ظل سباق محموم على المراكز الخمسة المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا.