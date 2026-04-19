ليفربول يهزم إيفرتون بالوقت القاتل ويعزز موقعه في جدول الدوري
حقق نادي ليفربول فوزًا قاتلًا على مضيفه إيفرتون بنتيجة 2-1، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول ديربي ميرسيسايد يُقام على ملعب هيل ديكنسون الجديد، اليوم الأحد.
، فيرجيل فان دايك، هدف الانتصار في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما ارتقى لركلة ركنية وحولها برأسه إلى الشباك، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة، وفقا لمواقع رياضية.
وكان محمد صلاح قد افتتح التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 29، مستغلًا خطأ دفاعيًا من إيفرتون، حيث وصلت الكرة إلى كودي خاكبو الذي مررها بدوره إلى النجم المصري داخل منطقة الجزاء، ليسددها بهدوء في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.
وبهذا الفوز، عزز ليفربول آماله في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف أستون فيلا، وذلك قبل خمس جولات من نهاية الموسم
