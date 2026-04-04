مانشستر سيتي يكتسح ليفربول برباعية... وصلاح يهدر ركلة جزاء
سبوتنيك عربي
تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ليفربول بنتيجة 4-0، في المواجهة التي جمعتهما، اليوم... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ليفربول بنتيجة 4-0، في المواجهة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وأنهى مانشستر سيتي
الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، سجلهما إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 39 من ركلة جزاء، ثم في الوقت بدل الضائع، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
وفي الشوط الثاني، واصل سيتي تفوقه، حيث أضاف أنطوان سيمينيو الهدف الثالث في الدقيقة 50، قبل أن يعود هالاند
ويكمل ثلاثيته "هاتريك" مسجلاً الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 57.
وفي المقابل، أضاع محمد صلاح فرصة تقليص الفارق بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 64.
وكان الاتحاد الإنجليزي
لكرة القدم قد أعلن، الخميس الماضي، إجراء قرعة الدور نصف النهائي عقب ختام منافسات ربع النهائي، والتي تختتم بمواجهة ويستهام يونايتد وليدز يونايتد.
ومن المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يومي 25 و26 أبريل/نيسان الجاري على ملعب ويمبلي.