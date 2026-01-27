عربي
مانشستر سيتي يتخذ قرارا جديدا بشأن مستقبل عمر مرموش
مانشستر سيتي يتخذ قرارا جديدا بشأن مستقبل عمر مرموش

21:46 GMT 27.01.2026
© AP Photo / Scott Heppellعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي
عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Scott Heppell
أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد اتخذت قرارا جديدا بشأن مستقبل المصري عمر مرموش مهاجم الفريق.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مانشستر سيتي اتخذ قرارا نهائيا بشأن الدولي المصري وهو عدم السماح برحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.
عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي يحصل على كرة المباراة لتسجيله هاتريك في شباك نيوكاسل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
مجتمع
عمر مرموش يفوز بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي... فيديو
31 مايو 2025, 10:45 GMT
ويشار إلى أن عمر مرموش يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2029 لكن اسمه ارتبط مؤخرا بالرحيل عن النادي للحصول على دقائق أكبر للمشاركة، وذلك بالتوازي مع تداول تقارير عن وجود اهتمام من قبل ناديي أستون فيلا وتوتنهام الإنجليزيين بضم اللاعب إلى جانب فناربخشة التركي.
وتألق نجم المنتخب المصري عمر مرموش مؤخرا حين قاد مانشستر سيتي السبت للفوز بهدفين للا شئ، على نادي ولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول لقاء له محليا بعد المشاركة مع مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
وكان الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد عبر عن تفاؤله بعودة المهاجم المصري عمر مرموش إلى كامل جاهزيته البدنية بعد تعافيه من الإصابة، وقبلها عودته من المغرب بعد انتهاء رحلة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية بحصوله على المركز الرابع.
وقال غوارديولا، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن "مرموش، البالغ من العمر 26 عاماً، يملك الإمكانيات التي تؤهله للعب بجانب النرويجي إيرلينغ هالاند في التشكيلة الهجومية، مؤكداً أنه يرى في اللاعب إضافة مهمة لخط هجوم الفريق خلال مشوار استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
