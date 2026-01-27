https://sarabic.ae/20260127/مانشستر-سيتي-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-مستقبل-عمر-مرموش-1109709540.html
مانشستر سيتي يتخذ قرارا جديدا بشأن مستقبل عمر مرموش
أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد اتخذت قرارا جديدا بشأن مستقبل المصري عمر مرموش مهاجم الفريق. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مانشستر سيتي اتخذ قرارا نهائيا بشأن الدولي المصري وهو عدم السماح برحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.ويشار إلى أن عمر مرموش يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2029 لكن اسمه ارتبط مؤخرا بالرحيل عن النادي للحصول على دقائق أكبر للمشاركة، وذلك بالتوازي مع تداول تقارير عن وجود اهتمام من قبل ناديي أستون فيلا وتوتنهام الإنجليزيين بضم اللاعب إلى جانب فناربخشة التركي.وتألق نجم المنتخب المصري عمر مرموش مؤخرا حين قاد مانشستر سيتي السبت للفوز بهدفين للا شئ، على نادي ولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول لقاء له محليا بعد المشاركة مع مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.وكان الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد عبر عن تفاؤله بعودة المهاجم المصري عمر مرموش إلى كامل جاهزيته البدنية بعد تعافيه من الإصابة، وقبلها عودته من المغرب بعد انتهاء رحلة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية بحصوله على المركز الرابع.وقال غوارديولا، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن "مرموش، البالغ من العمر 26 عاماً، يملك الإمكانيات التي تؤهله للعب بجانب النرويجي إيرلينغ هالاند في التشكيلة الهجومية، مؤكداً أنه يرى في اللاعب إضافة مهمة لخط هجوم الفريق خلال مشوار استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
