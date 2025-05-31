https://sarabic.ae/20250531/عمر-مرموش-يفوز-بجائزة-هدف-الموسم-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1101161291.html
عمر مرموش يفوز بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي... فيديو
عمر مرموش يفوز بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي... فيديو
سبوتنيك عربي
فاز النجم المصري بكرة القدم عمر مرموش، لاعب وسط مانشستر سيتي، بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025، وذلك عن هدفه المميز الذي سجله في... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T10:45+0000
2025-05-31T10:45+0000
2025-05-31T10:45+0000
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عمر مرموش
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وأعلن الحساب الرسمي للـ"بريميرليغ" عبر منصة "إكس"، تتويج مرموش بالجائزة المرموقة، بعد تصويت جماهيري وتقييم فني.وكان مرموش، قد سجل الهدف الفائز خلال مواجهة فريقه أمام بورنموث، حيث أطلق تسديدة صاروخية قوية من خارج المنطقة سكنت أعلى شباك الحارس، ساهمت في حسم المباراة لصالح السيتي بنتيجة 3-1.ويعد هذا التتويج إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل مرموش المميز مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث أصبح أحد أهم العناصر الفاعلة في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.وجاءت أهداف مرموش الثلاثة لصالح فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في إطار الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.ونجح عمر مرموش، بتسجيل 3 أهداف (هاتريك)، ليفتتح أهدافه مع "السيتيزنز" في الدقائق 19، 24، 33 من عمر المباراة، ليتمكن نجم المنتخب المصري من إعادة مدرب الفريق بيب غوارديولا، للحياة من جديد بعد نتائج سلبية في الفترة الماضية سواء محليًا أو قاريًا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
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منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي, عمر مرموش
منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي, عمر مرموش
عمر مرموش يفوز بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي... فيديو
فاز النجم المصري بكرة القدم عمر مرموش، لاعب وسط مانشستر سيتي، بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025، وذلك عن هدفه المميز الذي سجله في مرمى بورنموث.
وأعلن الحساب الرسمي للـ"بريميرليغ" عبر منصة "إكس"، تتويج مرموش بالجائزة المرموقة، بعد تصويت جماهيري وتقييم فني.
وكان مرموش
، قد سجل الهدف الفائز خلال مواجهة فريقه أمام بورنموث، حيث أطلق تسديدة صاروخية قوية من خارج المنطقة سكنت أعلى شباك الحارس، ساهمت في حسم المباراة لصالح السيتي بنتيجة 3-1.
ويعد هذا التتويج إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل مرموش المميز مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث أصبح أحد أهم العناصر الفاعلة في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.
يذكر أن مرموش كان قد حقق أول "هاتريك" له مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في فبراير/ شباط الماضي، حينما تمكن من قيادة الفريق للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة.
وجاءت أهداف مرموش الثلاثة لصالح فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في إطار الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ونجح عمر مرموش، بتسجيل 3 أهداف (هاتريك)، ليفتتح أهدافه مع "السيتيزنز" في الدقائق 19، 24، 33 من عمر المباراة، ليتمكن نجم المنتخب المصري من إعادة مدرب الفريق بيب غوارديولا، للحياة من جديد بعد نتائج سلبية في الفترة الماضية سواء محليًا أو قاريًا.