https://sarabic.ae/20251029/غوارديولا-مرموش-سيقودنا-إلى-استعادة-لقب-الدوري-الإنجليزي-1106521479.html
غوارديولا: مرموش سيقودنا إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي
غوارديولا: مرموش سيقودنا إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
عبّر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تفاؤله بعودة المهاجم المصري عمر مرموش إلى كامل جاهزيته البدنية بعد تعافيه من الإصابة. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T12:57+0000
2025-10-29T12:57+0000
2025-10-29T12:57+0000
مجتمع
مانشستر سيتي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097823400_0:142:2729:1677_1920x0_80_0_0_b3b0907fbdd0ec78db481aa05966a10c.jpg
وقال غوارديولا، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن "مرموش، البالغ من العمر 26 عاماً، يملك الإمكانيات التي تؤهله للعب بجانب النرويجي إيرلينغ هالاند في التشكيلة الهجومية، مؤكداً أنه يرى في اللاعب إضافة مهمة لخط هجوم الفريق خلال مشوار استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وأضاف: "عانى عمر من إصابة طويلة، لكن عندما يكون جاهزاً، يمكنه أن يتكامل مع هالاند. نحتاج أحياناً إلى لاعبين قريبين منه في العمق وبين المدافعين، وعمر يبرع في هذه الأدوار".وأوضح المدرب الإسباني أن خياراته الهجومية تعتمد على طبيعة المباراة، مشيراً إلى أن مرموش يتفوق عندما يكون الفريق مطالباً بالضغط داخل منطقة الجزاء، في حين يفضّل لاعبين آخرين في مواقف تتطلب مزيداً من السيطرة على الكرة والمساحات.واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المهاجم المصري في خططه المستقبلية، قائلاً: "مرموش لاعب شاب ولديه الكثير ليقدمه. مشاركته لبضع دقائق أمام أستون فيلا كانت بداية عودته، وأنا واثق من أنه سيصل إلى أفضل مستوياته قريبا".يذكر أن مانشستر سيتي صعد للدور الرابع في بطولة كأس الرابطة بعدما تغلب على هدرسفيلد تاون بثنائية نظيفة، أما سوانزي سيتي فصعد للدور ذاته بعدما تغلب على نوتينجهام فورست بنتيجة 3 – 2.
https://sarabic.ae/20250921/أرسنال-يخطف-تعادلا-مثيرا-من-مانشستر-سيتى-في-قمة-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1105108948.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097823400_151:0:2576:1819_1920x0_80_0_0_4643b019ffaba38f8e337155b42f4d96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مانشستر سيتي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
مانشستر سيتي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
غوارديولا: مرموش سيقودنا إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي
عبّر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تفاؤله بعودة المهاجم المصري عمر مرموش إلى كامل جاهزيته البدنية بعد تعافيه من الإصابة.
وقال غوارديولا، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن "مرموش، البالغ من العمر 26 عاماً، يملك الإمكانيات التي تؤهله للعب بجانب النرويجي إيرلينغ هالاند في التشكيلة الهجومية، مؤكداً أنه يرى في اللاعب إضافة مهمة لخط هجوم الفريق خلال مشوار استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف: "عانى عمر من إصابة طويلة، لكن عندما يكون جاهزاً، يمكنه أن يتكامل مع هالاند. نحتاج أحياناً إلى لاعبين قريبين منه في العمق وبين المدافعين، وعمر يبرع في هذه الأدوار".
وأوضح المدرب الإسباني أن خياراته الهجومية تعتمد على طبيعة المباراة، مشيراً إلى أن مرموش
يتفوق عندما يكون الفريق مطالباً بالضغط داخل منطقة الجزاء، في حين يفضّل لاعبين آخرين في مواقف تتطلب مزيداً من السيطرة على الكرة والمساحات.
وتابع غوارديولا: "عمر من أفضل من يشغلون الأمتار القريبة من المرمى، لكنه أيضاً قادر على أداء دور صانع الألعاب عند الحاجة. الموسم الماضي كان مثالاً على قدرته على التكيف مع الأدوار المختلفة في الهجوم."
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المهاجم المصري في خططه المستقبلية، قائلاً: "مرموش لاعب شاب ولديه الكثير ليقدمه. مشاركته لبضع دقائق أمام أستون فيلا كانت بداية عودته، وأنا واثق من أنه سيصل إلى أفضل مستوياته قريبا".
يذكر أن مانشستر سيتي صعد للدور الرابع في بطولة كأس الرابطة بعدما تغلب على هدرسفيلد تاون بثنائية نظيفة، أما سوانزي سيتي فصعد للدور ذاته بعدما تغلب على نوتينجهام فورست بنتيجة 3 – 2.