صفقة مدوية محتملة... "ليفربول" يعرض محمد صلاح للانتقال إلى "الهلال" السعودي مقابل ليوناردو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260406/صفقة-مدوية-محتملة-ليفربول-يعرض-محمد-صلاح-للانتقال-إلى-الهلال-السعودي-مقابل-ليوناردو-1112322745.html
صفقة مدوية محتملة... "ليفربول" يعرض محمد صلاح للانتقال إلى "الهلال" السعودي مقابل ليوناردو
كشفت تقارير غربية، أمس الأحد، أن نادي "ليفربول" الإنجليزي بدأ في دراسة خيار تبادلي لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق المصري الدولي، محمد صلاح، في ظل الانفتاح... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T10:49+0000
2026-04-06T10:49+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095675801_0:0:1216:685_1920x0_80_0_0_0f280bf3c87fdb3d3892305e1ec4645a.jpg
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095675801_23:0:1103:810_1920x0_80_0_0_8c66e15729f9c4c80c6657fad2251f90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, أخبار كرة القدم
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
كشفت تقارير غربية، أمس الأحد، أن نادي "ليفربول" الإنجليزي بدأ في دراسة خيار تبادلي لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق المصري الدولي، محمد صلاح، في ظل الانفتاح الكبير للأندية الأوروبية على التفاوض مع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتتضمن الصفقة المحتملة تتضمن انتقال، محمد صلاح، إلى صفوف نادي "الهلال" السعودي، مقابل الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي الشاب، ماركوس ليوناردو، الذي بات من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري السعودي، وأحد خيارات "ليفربول" المستقبلية لتعزيز خطه الهجومي، وفقا لموقع "Give Me Sport".
ويرى مسؤولو "ليفربول" في ماركوس ليوناردو (22 عاما) استثمارا طويل الأمد، بينما يسعى "الهلال" السعودي لاستقطاب، محمد صلاح، لما يقدمه من قيمة فنية وإعلامية وجماهيرية كبيرة، رغم أن التخلي عن اللاعب البرازيلي سيكون مكلفا.
ويتميز ماركوس ليوناردو بالمرونة التكتيكية والسرعة، ما يتماشى مع أسلوب لعب "ليفربول"، فيما تترقب الجماهير في السعودية وإنجلترا نتائج هذه الصفقة المثيرة، وسط تكهنات حول إمكانية حدوثها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
يشار إلى أن الملياردير المصري، محمد منصور، مالك نادي سان دييغو إف سي، قال، الشهر الماضي، إن مواطنه محمد صلاح سيكون "إضافة قيّمة للفريق"، وسط تكهنات متزايدة حول وجهته المقبلة.
وأضاف منصور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أمس الخميس، على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا: "إن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين اليوم، وأي فريق أو دولة ستضمه، ستكون إضافة قيّمة".
وامتنع منصور عن الإجابة عما إذا كان يسعى بنشاط لضم صلاح أو سبق له أن تواصل معه بشأن انتقاله، لكنه أضاف: "بالطبع، محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري، فهو من أبناء بلدي. لقد وصل إلى العالمية كواحد من أعظم اللاعبين"، وفقا لموقع "فلاش سكور".
وكان محمد صلاح أعلن، خلال الأسبوع الجاري، رحيله عن "ليفربول" بنهاية الموسم، بعد 9 سنوات حافلة بالإنجازات مع النادي الإنجليزي، إذ سجّل 255 هدفا، لصبح بذلك أحد أساطير كرة القدم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала