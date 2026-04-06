صفقة مدوية محتملة... "ليفربول" يعرض محمد صلاح للانتقال إلى "الهلال" السعودي مقابل ليوناردو

سبوتنيك عربي

06.04.2026, سبوتنيك عربي

وتتضمن الصفقة المحتملة تتضمن انتقال، محمد صلاح، إلى صفوف نادي "الهلال" السعودي، مقابل الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي الشاب، ماركوس ليوناردو، الذي بات من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري السعودي، وأحد خيارات "ليفربول" المستقبلية لتعزيز خطه الهجومي، وفقا لموقع "Give Me Sport". ويرى مسؤولو "ليفربول" في ماركوس ليوناردو (22 عاما) استثمارا طويل الأمد، بينما يسعى "الهلال" السعودي لاستقطاب، محمد صلاح، لما يقدمه من قيمة فنية وإعلامية وجماهيرية كبيرة، رغم أن التخلي عن اللاعب البرازيلي سيكون مكلفا. ويتميز ماركوس ليوناردو بالمرونة التكتيكية والسرعة، ما يتماشى مع أسلوب لعب "ليفربول"، فيما تترقب الجماهير في السعودية وإنجلترا نتائج هذه الصفقة المثيرة، وسط تكهنات حول إمكانية حدوثها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.يشار إلى أن الملياردير المصري، محمد منصور، مالك نادي سان دييغو إف سي، قال، الشهر الماضي، إن مواطنه محمد صلاح سيكون "إضافة قيّمة للفريق"، وسط تكهنات متزايدة حول وجهته المقبلة.وأضاف منصور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أمس الخميس، على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا: "إن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين اليوم، وأي فريق أو دولة ستضمه، ستكون إضافة قيّمة".وامتنع منصور عن الإجابة عما إذا كان يسعى بنشاط لضم صلاح أو سبق له أن تواصل معه بشأن انتقاله، لكنه أضاف: "بالطبع، محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري، فهو من أبناء بلدي. لقد وصل إلى العالمية كواحد من أعظم اللاعبين"، وفقا لموقع "فلاش سكور".وكان محمد صلاح أعلن، خلال الأسبوع الجاري، رحيله عن "ليفربول" بنهاية الموسم، بعد 9 سنوات حافلة بالإنجازات مع النادي الإنجليزي، إذ سجّل 255 هدفا، لصبح بذلك أحد أساطير كرة القدم.

