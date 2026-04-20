حاكم إقليم كراسنودار الروسي: مقتل شخص وإصابة آخر جراء هجوم بمسيرة أوكرانية على مدينة توابسي

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم إقليم كراسنودار الروسي فينيامين كوندراتييف، اليوم الاثنين، بمقتل مدني وإصابة آخر بجروح، في هجوم إرهابي واسع النطاق شنته القوات المسلحة الأوكرانية على... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T03:45+0000

وكتب كوندراتييف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "تعرضت مدينة توابسي لهجوم ضخم آخر بالمسيرات الليلة الماضية. وأسفر ذلك، وبحسب المعلومات الأولية، عن مقتل رجل في الميناء البحري... وإصابة آخر، يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260419/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-أسقطت-منذ-بداية-العام-ما-لا-يقل-عن-30132-مسيرة-أوكرانية-1112700093.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

