حاكم إقليم كراسنودار الروسي: مقتل شخص وإصابة آخر جراء هجوم بمسيرة أوكرانية على مدينة توابسي
أفاد حاكم إقليم كراسنودار الروسي فينيامين كوندراتييف، اليوم الاثنين، بمقتل مدني وإصابة آخر بجروح، في هجوم إرهابي واسع النطاق شنته القوات المسلحة الأوكرانية على...
03:45 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 04:59 GMT 20.04.2026)
أفاد حاكم إقليم كراسنودار الروسي فينيامين كوندراتييف، اليوم الاثنين، بمقتل مدني وإصابة آخر بجروح، في هجوم إرهابي واسع النطاق شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة توابسي التابعة للإقليم.
وكتب كوندراتييف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "تعرضت مدينة توابسي لهجوم ضخم آخر بالمسيرات الليلة الماضية. وأسفر ذلك، وبحسب المعلومات الأولية، عن مقتل رجل في الميناء البحري... وإصابة آخر، يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.