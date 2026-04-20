https://sarabic.ae/20260420/تصعيد-جديد-في-ليبيا-المنفي-يوقف-وزير-خارجية-حكومة-الوحدة-ويصعد-الخلاف-مع-الدبيبة-1112704370.html

تصعيد جديد في ليبيا... المنفي "يوقف" وزير خارجية حكومة الوحدة ويصعد الخلاف مع الدبيبة

طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إيقاف وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية طاهر الباعور، عن العمل، ومنعه من مباشرة مهام التمثيل الخارجي... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T08:46+0000

ودعا المنفي، أمس الأحد، حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى تقديم مرشح رسمي للمنصب وفق الأطر القانونية، محذّرًا من "الإجراءات الأحادية التي قد تربك القنوات الدبلوماسية"، وأكد أن "حقيبة الخارجية سيادية وتتطلب تشاورًا إلزاميًا"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.كما طالب رئيس المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية "باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض مرشح لتولي مهام وزير الخارجية والتعاون الدولي وفق الأصول المقررة، بما يضمن تمكينه من ممارسة اختصاصه على الوجه الذي يحقق المصلحة العليا للدولة".ويأتي ذلك وسط تصاعد الخلافات بين الطرفين بشأن التعديلات الوزارية، في ظل مخاوف من تعميق الانقسام وإرباك الجهود الدولية، دون صدور رد رسمي من حكومة الوحدة الوطنية. كما يأتي التصعيد الجديد لصراع الصلاحيات في ليبيا بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد أن رحّبت أمريكا ودول عدة بالتوقيع على أول ميزانية وطنية موحدة باعتبارها "خطوة نحو إنهاء الانقسام".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

