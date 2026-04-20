الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات
تصعيد جديد في ليبيا... المنفي "يوقف" وزير خارجية حكومة الوحدة ويصعد الخلاف مع الدبيبة
طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إيقاف وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية طاهر الباعور، عن العمل، ومنعه من مباشرة مهام التمثيل الخارجي... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260411/ليبيا-توقع-أول-ميزانية-موحدة-للدولة-منذ-أكثر-من-10-سنوات-1112467144.html
https://sarabic.ae/20260221/خبراء-يحللون-دعوة-حماد-للدبيبة-لتسليم-السلطة-وتأثيرها-على-مستقبل-الانتخابات-في-ليبيا-1110597327.html
طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إيقاف وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية طاهر الباعور، عن العمل، ومنعه من مباشرة مهام التمثيل الخارجي والاتصالات الدبلوماسية للبلاد.
ودعا المنفي، أمس الأحد، حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى تقديم مرشح رسمي للمنصب وفق الأطر القانونية، محذّرًا من "الإجراءات الأحادية التي قد تربك القنوات الدبلوماسية"، وأكد أن "حقيبة الخارجية سيادية وتتطلب تشاورًا إلزاميًا"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
كما طالب رئيس المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية "باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض مرشح لتولي مهام وزير الخارجية والتعاون الدولي وفق الأصول المقررة، بما يضمن تمكينه من ممارسة اختصاصه على الوجه الذي يحقق المصلحة العليا للدولة".
ويأتي ذلك وسط تصاعد الخلافات بين الطرفين بشأن التعديلات الوزارية، في ظل مخاوف من تعميق الانقسام وإرباك الجهود الدولية، دون صدور رد رسمي من حكومة الوحدة الوطنية.
ليبيا توقع أول ميزانية موحدة للدولة منذ أكثر من 10 سنوات
11 أبريل, 08:07 GMT
كما يأتي التصعيد الجديد لصراع الصلاحيات في ليبيا بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد أن رحّبت أمريكا ودول عدة بالتوقيع على أول ميزانية وطنية موحدة باعتبارها "خطوة نحو إنهاء الانقسام".
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد يعقد اجتماع باللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
خبراء يحللون دعوة حماد للدبيبة لتسليم السلطة وتأثيرها على مستقبل الانتخابات في ليبيا
21 فبراير, 10:17 GMT
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
