https://sarabic.ae/20260420/مقتل-8-أطفال-في-إطلاق-نار-بولاية-لويزيانا-الأمريكية-ومصرع-مسلح-1112701760.html
مقتل 8 أطفال في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية ومصرع مسلح
أعلنت شرطة مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية، مقتل 8 أطفال في حادث إطلاق نار مرتبط بالعنف الأسري. 20.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093722237_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bc2668dbb018760d000e7c572d5339e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093722237_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5800edb37ee303fce0603fe5e946e8eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مقتل 8 أطفال في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية ومصرع مسلح
06:27 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 06:29 GMT 20.04.2026)
أعلنت شرطة مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية، مقتل 8 أطفال في حادث إطلاق نار مرتبط بالعنف الأسري.
وقال المتحدث باسم الشرطة كريس بورديلون، في تصريحات للصحفيين، مساء أمس الأحد: "لدينا الآن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، الليلة الماضية، خلال شجار عائلي، 8 أفراد منهم لقوا حتفهم. وتتراوح أعمار الضحايا بين عام واحد و14 عاما تقريبا".
وأضاف المتحدث أن المشتبه به اختطف سيارة وحاول الفرار من مكان الحادث، لكن الشرطة قتلته أثناء المطاردة، مشيرًا إلى أن شرطة ولاية لويزيانا ستتولى التحقيق في استخدام الأسلحة النارية من قبل ضباط الشرطة.
يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أعلنت الشرطة الأمريكية سقوط عدد من الضحايا جراء حادث إطلاق نار وقع على شاطئ "فيرجينيا بيتش" بولاية فيرجينيا، مساء أول أمس السبت.
وأوضحت أن البلاغ ورد نحو الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارعي "أتلانتيك" و14، مشيرة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة دون الكشف عن طبيعة إصاباتهم أو عددهم.