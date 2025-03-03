https://sarabic.ae/20250303/5-مصابين-في-إطلاق-نار-بولاية-لويزيانا-الأمريكية---عاجل-1098352467.html
5 مصابين في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية
5 مصابين في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أصيب 5 أشخاص نتيجة إطلاق نار شهده كرنفال "ماردي غرا" في ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الاثنين. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T15:31+0000
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الشرطة اعتقلت المشتبه فيه، وهو شخص يدعى جايمريان أندرس، عمره 18 عاما.ووجهت الشرطة للمشتبه به 5 تهم بمحاولة قتل من الدرجة الأولى لـ 5 أشخاص.وتشير تقارير الشرطة إلى أنه من المحتمل أن يكون إطلاق النار مرتبطا بمشاجرات بين عصابات محلية وقعت بالقرب من مسار عرض الكرنفال.وأفادت وسائل أن اثنين من المصابين إصابتهم بسيطة وتمكنا من مغادرة المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية اللازمة، بينما لا يزال 3 آخرون داخل المستشفى حالة أحدهم حرجة.كما ذكرت الشرطة أنه إطلاق النار سبقه ضبط اثنين من القصر، كانوا يحملون أسلحة نارية بالقرب من مسار العرض الذي أقيم داخل منطقة مدارس، إضافة إلى ضبط شخص آخر كان يحمل بندقية آلية بالقرب من المكان، لكنه لم تشر إلى وجود علاقة بينهم وبين الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه.
https://sarabic.ae/20241214/أمريكا-مقتل-شخص-في-إطلاق-نار-بقاعدة-عسكرية-بولاية-جورجيا-1095795783.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
5 مصابين في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية
15:31 GMT 03.03.2025 (تم التحديث: 15:55 GMT 03.03.2025)
أصيب 5 أشخاص نتيجة إطلاق نار شهده كرنفال "ماردي غرا" في ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الاثنين.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الشرطة اعتقلت المشتبه فيه، وهو شخص يدعى جايمريان أندرس، عمره 18 عاما.
ووجهت الشرطة للمشتبه به 5 تهم بمحاولة قتل
من الدرجة الأولى لـ 5 أشخاص.
وتشير تقارير الشرطة إلى أنه من المحتمل أن يكون إطلاق النار مرتبطا بمشاجرات بين عصابات محلية
وقعت بالقرب من مسار عرض الكرنفال.
14 ديسمبر 2024, 20:39 GMT
وأفادت وسائل أن اثنين من المصابين إصابتهم بسيطة وتمكنا من مغادرة المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية اللازمة، بينما لا يزال 3 آخرون داخل المستشفى حالة أحدهم حرجة.
كما ذكرت الشرطة أنه إطلاق النار
سبقه ضبط اثنين من القصر، كانوا يحملون أسلحة نارية بالقرب من مسار العرض الذي أقيم داخل منطقة مدارس، إضافة إلى ضبط شخص آخر كان يحمل بندقية آلية بالقرب من المكان، لكنه لم تشر إلى وجود علاقة بينهم وبين الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه.