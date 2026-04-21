رئيس الوزراء الباكستاني يشكر ترامب على تمديد وقف إطلاق النار ويدعو لاتفاق سلام شامل

سبوتنيك عربي

تقدّم رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار، بما يتيح استمرار الجهود الدبلوماسية... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال شريف، عبر منصة "إكس"، باسمه الشخصي وباسم المشير سيد عاصم منير، إنه يثمّن قبول الطلب، مؤكداً أن باكستان ستواصل جهودها الصادقة للوصول إلى تسوية تفاوضية. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.وقال الرئيس الأمريكي في بيان على منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا".كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

https://sarabic.ae/20260421/زعيم-أنصار-الله-لسنا-على-الحياد-وخيارنا-التصعيد-إذا-استؤنف-العدوان-على-إيران-1112757229.html

https://sarabic.ae/20260421/الحرس-الثوري-الإيراني-استخدام-أراضي-دول-الخليج-لمهاجمة-إيران-قد-يهدد-إنتاج-النفط-في-المنطقة-1112756718.html

https://sarabic.ae/20260421/إعلام-فانس-لم-يسافر-بعد-إلى-باكستان-لإجراء-محادثات-مع-إيران-1112753013.html

