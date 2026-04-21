إعلام: فانس لم يسافر بعد إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران
إعلام: فانس لم يسافر بعد إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيحضر اجتماعات في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، لكن لم يتضح بعد موعد سفره إلى...
2026-04-21T16:14+0000
2026-04-21T16:14+0000
2026-04-21T16:14+0000
وجاء في التقرير: "لم يتضح بعد موعد مغادرة نائب الرئيس جيه دي فانس واشنطن متوجهاً إلى باكستان"... وقال مسؤول في البيت الأبيض إن اجتماعات سياسية جارية في البيت الأبيض، سيشارك فيها نائب الرئيس.ووفقا لبيان الخارجية الباكستانية، أكد دار خلال اللقاء، تمسك باكستان بنهج الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد لمعالجة التحديات وتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، مشددًا على أهمية انخراط الولايات المتحدة وإيران في مسار تفاوضي.من جانبها، أعربت بيكر عن تقدير الولايات المتحدة للدور البنّاء الذي تلعبه باكستان في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات الحوار.
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
إعلام: فانس لم يسافر بعد إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيحضر اجتماعات في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، لكن لم يتضح بعد موعد سفره إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.
وجاء في التقرير: "لم يتضح بعد موعد مغادرة نائب الرئيس جيه دي فانس واشنطن متوجهاً إلى باكستان"... وقال مسؤول في البيت الأبيض إن اجتماعات سياسية جارية في البيت الأبيض، سيشارك فيها نائب الرئيس.
التقى وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، القائمة بالأعمال الأمريكية ناتالي أ. بيكر، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.
ووفقا لبيان الخارجية الباكستانية، أكد دار خلال اللقاء، تمسك باكستان بنهج الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد لمعالجة التحديات وتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، مشددًا على أهمية انخراط الولايات المتحدة وإيران
في مسار تفاوضي.
ودعا وزير الخارجية الباكستاني الطرفين إلى دراسة تمديد وقف إطلاق النار، ومنح الجهود الدبلوماسية فرصة حقيقية لتخفيف التوترات.
من جانبها، أعربت بيكر عن تقدير الولايات المتحدة للدور البنّاء الذي تلعبه باكستان في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات الحوار.