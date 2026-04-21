https://sarabic.ae/20260421/-وزير-الخارجية-سويسرا-تبدي-استعدادها-لتسهيل-التسوية-السلمية-لأزمة-أوكرانيا--1112731434.html
وزير الخارجية: سويسرا تبدي استعدادها لتسهيل التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، أن بلاده مستعدة لتسهيل التوصل إلى تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا. 21.04.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109858626_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_95b06e143832a036f3252a3483bded52.jpg
https://sarabic.ae/20260314/سويسرا-ترفض-طلبا-أمريكيا-بعبور-أجوائها-لرحلات-متعلقة-بالحرب-على-إيران-1111503493.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109858626_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_751917c25f5a5525cb5970cbd66f6882.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وقال كاسيس في تصريحات لصحيفة "إزفستيا" الروسية، أمس الاثنين: "نحن فخورون جدًا باستضافة الاجتماعات الثلاثية في فبراير/ شباط، وما زلنا متاحين لكلا الطرفين لمواصلة تسهيل التسوية السلمية بكل الطرق الممكنة. لكن القرار يعود لروسيا وأوكرانيا".
وأضاف: "نحن مستعدون لاستضافتهما كل يوم وبذل كل ما في وسعنا
، ليس فقط من حيث توفير المنصة، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، لمواكبة ودعم المناقشات".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح في مارس/15 آذار بأن المحادثات بشأن أوكرانيا قد عُلقت، لأن الولايات المتحدة تركز على قضايا أخرى.
ولفت في اليوم التالي إلى أن روسيا تنتظر جولة جديدة من المفاوضات، رغم أنه لم يتم تحديد الزمان والمكان بعد.
يُذكر أنه منذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المحادثات، حيث جرت الجولة الأخيرة في جنيف يومي 17 و18 فبراير.