الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن 193 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
12:56 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 13:25 GMT 24.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن 193 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 24 أبريل/نيسان، أُعيد 193 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام في كييف، وتم تسليم 193 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".
وأضاف البيان: "يتواجد حاليا جميع العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة، قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.
وفي 11 أبريل الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن روسيا استعادت 175 عسكريا من الأسر الأوكراني، وسلمت بالمقابل 175 أسير حرب أوكراني، في عملية تبادل أسرى بوساطة إماراتية.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تمت إعادة 7 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، والذين احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني، وستتم إعادتهم إلى ديارهم".