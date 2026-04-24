ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان - عاجل
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن 193 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T12:56+0000
2026-04-24T13:25+0000
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 24 أبريل/نيسان، أُعيد 193 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام في كييف، وتم تسليم 193 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة، قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تمت إعادة 7 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، والذين احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني، وستتم إعادتهم إلى ديارهم".
الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

12:56 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 13:25 GMT 24.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن 193 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 24 أبريل/نيسان، أُعيد 193 جنديا روسيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام في كييف، وتم تسليم 193 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل".

وأضاف البيان: "يتواجد حاليا جميع العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في إطار اتفاقيات اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
بجهود إماراتية... روسيا تعيد 175 جنديا من الأسر في أوكرانيا
11 أبريل, 10:59 GMT
وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة، قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.

وفي 11 أبريل الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن روسيا استعادت 175 عسكريا من الأسر الأوكراني، وسلمت بالمقابل 175 أسير حرب أوكراني، في عملية تبادل أسرى بوساطة إماراتية.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تمت إعادة 7 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، والذين احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني، وستتم إعادتهم إلى ديارهم".
