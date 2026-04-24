روبوتات التزلج... استعراض تكنولوجي صيني يكسر حاجز المستحيل... فيديو
روبوتات التزلج... استعراض تكنولوجي صيني يكسر حاجز المستحيل... فيديو
أثارت روبوتات صينية موجة واسعة من التفاعل بعدما ظهرت في مقاطع متداولة وهي تؤدي حركات تزلج دقيقة بانسيابية لافتة، في مشهد يعكس قفزة متقدمة في قدرات الذكاء الاصطناعي والتحكم الحركي.
2026-04-24T12:50+0000
2026-04-24T12:50+0000
2026-04-24T12:50+0000
ويظهر في الفيديو كيف يتعامل الروبوت مع التحديات الحركية بانسيابية لافتة، إذ يتمكن من الحفاظ على توازنه أثناء الانزلاق وتنفيذ مناورات معقدة دون تدخل بشري مباشر، ما يعكس تطورا كبيرا في تقنيات الاستشعار والتحكم الذاتي.وشهدت السنوات الأخيرة تسارعا ملحوظا في تطوير الروبوتات الذكية، مدفوعا بالتقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات، حيث باتت الآلات قادرة على تنفيذ مهام حركية معقدة كانت حكرًا على البشر، وتتصدر الصين هذا السباق عبر استثمارات كبيرة في التقنيات المتقدمة.أول روبوت يهزم محترفي تنس الطاولة في مباريات حقيقية... فيديوروبوت صيني يحطم الرقم القياسي البشري بسباق نصف ماراثون في بكين
روبوتات التزلج... استعراض تكنولوجي صيني يكسر حاجز المستحيل... فيديو
أثارت روبوتات صينية موجة واسعة من التفاعل بعدما ظهرت في مقاطع متداولة وهي تؤدي حركات تزلج دقيقة بانسيابية لافتة، في مشهد يعكس قفزة متقدمة في قدرات الذكاء الاصطناعي والتحكم الحركي.
ويظهر في الفيديو كيف يتعامل الروبوت مع التحديات الحركية بانسيابية لافتة، إذ يتمكن من الحفاظ على توازنه أثناء الانزلاق وتنفيذ مناورات معقدة دون تدخل بشري مباشر، ما يعكس تطورا كبيرا في تقنيات الاستشعار والتحكم الذاتي.
وشهدت السنوات الأخيرة تسارعا ملحوظا في تطوير الروبوتات الذكية، مدفوعا بالتقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات، حيث باتت الآلات قادرة على تنفيذ مهام حركية معقدة كانت حكرًا على البشر، وتتصدر الصين هذا السباق عبر استثمارات كبيرة في التقنيات المتقدمة.