روبوت صيني يحطم الرقم القياسي البشري بسباق نصف ماراثون في بكين
أفاد مراسل "سبوتنيك" في الصين، أن الروبوت الصيني "لايتنينغ"، كان أول من عبر خط نهاية سباق نصف ماراثون بكين للروبوتات الشبيهة بالبشر، مسجلًا زمنًا قدره 48 دقيقة و19 ثانية.
وشارك أكثر من 300 روبوت من أكثر من 100 فريق في سباق نصف ماراثون بكين للروبوتات الشبيهة بالبشر. ووفقا للقواعد، يجب ألا يقل طول أقصر روبوت عن 75 سم، وألا يتجاوز طول أطولها 1.8 متر.
أُقيمت اليوم الأحد، النسخة الثانية من سباق نصف الماراثون للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة بكين، بمشاركة أكثر من 100 فريق، من بينها فرق دولية.
وتمثلت أبرز الاختلافات عن العام الماضي في مسار أكثر صعوبة مع… pic.twitter.com/D8mFud5AJ4
وتجدر الإشارة إلى أن مجال الروبوتات، ولا سيما صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر، شهد تطورًا سريعًا في الصين.
وأقيمت سابقا مناسبات عدة بمشاركة روبوتات شبيهه بالبشر.