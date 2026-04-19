روبوت صيني يحطم الرقم القياسي البشري بسباق نصف ماراثون في بكين

أفاد مراسل "سبوتنيك" في الصين، أن الروبوت الصيني "لايتنينغ"، كان أول من عبر خط نهاية سباق نصف ماراثون بكين للروبوتات الشبيهة بالبشر، مسجلًا زمنًا قدره 48 دقيقة...

وعبر الروبوت الشبيه بالبشر "لايتنينغ" التابع لفريق "هونر" خط النهاية أولًا، مسجلًا زمنًا قدره 48 دقيقة و19 ثانية.وتجدر الإشارة إلى أن مجال الروبوتات، ولا سيما صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر، شهد تطورًا سريعًا في الصين.وأقيمت سابقا مناسبات عدة بمشاركة روبوتات شبيهه بالبشر.رسميا... تشغيل أول روبوت منزلي في العالم مدمج داخل بيئة حقيقية... فيديو

