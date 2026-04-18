أكثر من 300 روبوت سيشاركون في سباق ماراثون في الصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260418/أكثر-من-300-روبوت-سيشاركون-في-سباق-ماراثون-في-الصين-1112678008.html
أكثر من 300 روبوت سيشاركون في سباق ماراثون في الصين
أكثر من 300 روبوت سيشاركون في سباق ماراثون في الصين
سبوتنيك عربي
سيُقام سباق نصف الماراثون الثاني للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية يوم الأحد، وهذه المرة، سيشارك أكثر من 300 روبوت شبيه بالبشر في السباق الذي يبلغ... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093883480_0:25:606:366_1920x0_80_0_0_07012ea34bc47c3d20b4fc5b1c80d89d.png
سينطلق سباق الماراثون في تمام الساعة 7:30 صباحا بتوقيت بكين (2:30 صباحًا بتوقيت موسكو)، وستقطع الروبوتات مسافة 21.1 كيلومترًا، وسيُقام السباق في الأجزاء الجنوبية الشرقية والجنوبية من العاصمة، على بُعد حوالي 25 كيلومترا من مركز المدينة. تقع نقطة البداية بالقرب من حديقة تونغمينغهو، بينما تقع نقطة النهاية في حديقة نانهايزي.وأفاد مسؤولون في بكين بأن حوالي 38% من جميع الروبوتات المسجلة في السباق ستكون قادرة على تخطيط مساراتها بشكل مستقل وتجنب العقبات دون الحاجة إلى تحكم عن بعد.يشهد مجال الروبوتات، ولا سيما صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر، تطورا سريعا في الصين، ففي عام 2025، أفادت وسائل الإعلام الصينية بافتتاح أول مركز تدريب للروبوتات الشبيهة بالبشر في شنغهاي. وفي أغسطس الماضي، أقيمت أول دورة للألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في بكين.وسبق أن شاركت روبوتات شبيهة بالبشر، برفقة رهبان من دير شاولين في وسط الصين، في درسٍ في فنون الكونغ فو. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حركات هذه الآلات كانت تضاهي تقريباً حركات البشر.الروبوتات المجهرية... فئة جديدة من الآلات أصغر من حبة الرمل تستشعر وتفكر وتتصرف
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093883480_0:0:606:455_1920x0_80_0_0_e8f7eebef7b2e9a1af66c7db15bb94a6.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
21:50 GMT 18.04.2026
© Photo / x.comشركة "روبوت إيرا" الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري " إكس-بوت إل"
شركة روبوت إيرا الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري إكس-بوت إل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
سيُقام سباق نصف الماراثون الثاني للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية يوم الأحد، وهذه المرة، سيشارك أكثر من 300 روبوت شبيه بالبشر في السباق الذي يبلغ طوله 21.1 كيلومترا.
سينطلق سباق الماراثون في تمام الساعة 7:30 صباحا بتوقيت بكين (2:30 صباحًا بتوقيت موسكو)، وستقطع الروبوتات مسافة 21.1 كيلومترًا، وسيُقام السباق في الأجزاء الجنوبية الشرقية والجنوبية من العاصمة، على بُعد حوالي 25 كيلومترا من مركز المدينة. تقع نقطة البداية بالقرب من حديقة تونغمينغهو، بينما تقع نقطة النهاية في حديقة نانهايزي.

وسيشارك أكثر من 100 فريق في المسابقة، ويتجاوز إجمالي عدد الروبوتات المشاركة 300 روبوت. وأشار ليو ويليانغ، نائب رئيس مكتب بكين للشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن سباق نصف ماراثون الروبوتات لهذا العام قد حقق "قفزة نوعية شاملة من حيث النطاق وعدد المشاركين والقدرات التقنية".

وأفاد مسؤولون في بكين بأن حوالي 38% من جميع الروبوتات المسجلة في السباق ستكون قادرة على تخطيط مساراتها بشكل مستقل وتجنب العقبات دون الحاجة إلى تحكم عن بعد.
في أبريل 2025، أُقيم أول سباق نصف ماراثون مشترك بين الإنسان والروبوت في العالم بالعاصمة الصينية، بمشاركة 20 روبوتا بشريا. حقق الروبوت "تيانغونغ ألترا" المركز الأول، قاطعًا مسافة 21.1 كيلومترًا في ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية، متفوقًا على أقرب منافسيه بفارق ساعة تقريبًا.
يشهد مجال الروبوتات، ولا سيما صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر، تطورا سريعا في الصين، ففي عام 2025، أفادت وسائل الإعلام الصينية بافتتاح أول مركز تدريب للروبوتات الشبيهة بالبشر في شنغهاي. وفي أغسطس الماضي، أقيمت أول دورة للألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في بكين.
وسبق أن شاركت روبوتات شبيهة بالبشر، برفقة رهبان من دير شاولين في وسط الصين، في درسٍ في فنون الكونغ فو. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حركات هذه الآلات كانت تضاهي تقريباً حركات البشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала