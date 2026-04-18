أكثر من 300 روبوت سيشاركون في سباق ماراثون في الصين

سبوتنيك عربي

سيُقام سباق نصف الماراثون الثاني للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية يوم الأحد، وهذه المرة، سيشارك أكثر من 300 روبوت شبيه بالبشر في السباق الذي يبلغ... 18.04.2026, سبوتنيك عربي

سينطلق سباق الماراثون في تمام الساعة 7:30 صباحا بتوقيت بكين (2:30 صباحًا بتوقيت موسكو)، وستقطع الروبوتات مسافة 21.1 كيلومترًا، وسيُقام السباق في الأجزاء الجنوبية الشرقية والجنوبية من العاصمة، على بُعد حوالي 25 كيلومترا من مركز المدينة. تقع نقطة البداية بالقرب من حديقة تونغمينغهو، بينما تقع نقطة النهاية في حديقة نانهايزي.وأفاد مسؤولون في بكين بأن حوالي 38% من جميع الروبوتات المسجلة في السباق ستكون قادرة على تخطيط مساراتها بشكل مستقل وتجنب العقبات دون الحاجة إلى تحكم عن بعد.يشهد مجال الروبوتات، ولا سيما صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر، تطورا سريعا في الصين، ففي عام 2025، أفادت وسائل الإعلام الصينية بافتتاح أول مركز تدريب للروبوتات الشبيهة بالبشر في شنغهاي. وفي أغسطس الماضي، أقيمت أول دورة للألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في بكين.وسبق أن شاركت روبوتات شبيهة بالبشر، برفقة رهبان من دير شاولين في وسط الصين، في درسٍ في فنون الكونغ فو. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حركات هذه الآلات كانت تضاهي تقريباً حركات البشر.الروبوتات المجهرية... فئة جديدة من الآلات أصغر من حبة الرمل تستشعر وتفكر وتتصرف

