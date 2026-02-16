روبوتات صينية تبهر العالم بحركات "الكونغ فو" بدقة عالية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260216/روبوتات-صينية-تبهر-العالم-بحركات-الكونغ-فو-بدقة-عالية-فيديو-1110437335.html
روبوتات صينية تبهر العالم بحركات "الكونغ فو" بدقة عالية... فيديو
روبوتات صينية تبهر العالم بحركات "الكونغ فو" بدقة عالية... فيديو
سبوتنيك عربي
أبهرت روبوتات صينية الجمهور بعد أدائها حركات استعراضية متقنة لرياضة الكونغ فو، في عرض تقني جمع بين الذكاء الاصطناعي وفنون القتال التقليدية. وأظهرت اللقطات قدرة... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T19:32+0000
2026-02-16T19:32+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
الصين
تكنولوجيا
أخبار تكنولوجية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110437179_64:0:521:257_1920x0_80_0_0_dd9aee1d503bfcad3c451ebd49aa66e0.jpg
وخلال العرض، نفذت الروبوتات سلسلة من الركلات والدفاعات والحركات البهلوانية بانسيابية لافتة، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يوثق هذه اللحظات بشكل كبير. وأشاد متابعون بالدقة العالية في برمجة الحركات وتناسقها مع الإيقاع القتالي المعروف في رياضة الكونغ فو.بحركة واحدة.. طفلة تتسبب بحادث سير مخيف في ماليزيا.. فيديو"بلا بروتوكول"... رئيس وزراء لبنان يثير تفاعلا في مطار بيروت.. فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110437179_121:0:464:257_1920x0_80_0_0_fa89defb369e1f9ac0830c7af09a2626.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الصين, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, العالم
نادي الفيديو, الصين, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, العالم

روبوتات صينية تبهر العالم بحركات "الكونغ فو" بدقة عالية... فيديو

19:32 GMT 16.02.2026
© Photo / xروبوتات صينية تبهر العالم بحركات "الكونغ فو" بدقة عالية
روبوتات صينية تبهر العالم بحركات الكونغ فو بدقة عالية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
أبهرت روبوتات صينية الجمهور بعد أدائها حركات استعراضية متقنة لرياضة الكونغ فو، في عرض تقني جمع بين الذكاء الاصطناعي وفنون القتال التقليدية. وأظهرت اللقطات قدرة هذه الروبوتات على تنفيذ حركات سريعة ودقيقة تحاكي أداء المقاتلين المحترفين، ما يعكس التطور الكبير في مجال الروبوتات في الصين.
وخلال العرض، نفذت الروبوتات سلسلة من الركلات والدفاعات والحركات البهلوانية بانسيابية لافتة، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يوثق هذه اللحظات بشكل كبير. وأشاد متابعون بالدقة العالية في برمجة الحركات وتناسقها مع الإيقاع القتالي المعروف في رياضة الكونغ فو.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الشركات الصينية إلى تطوير تقنيات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يعزز حضورها في المنافسة العالمية. ويرى خبراء أن مثل هذه العروض لا تقتصر على الجانب الترفيهي فحسب، بل تمثل خطوة مهمة نحو استخدام الروبوتات في مجالات التدريب والتعليم وحتى العروض الرياضية مستقبلاً.
بحركة واحدة.. طفلة تتسبب بحادث سير مخيف في ماليزيا.. فيديو
"بلا بروتوكول"... رئيس وزراء لبنان يثير تفاعلا في مطار بيروت.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала