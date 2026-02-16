روبوتات صينية تبهر العالم بحركات "الكونغ فو" بدقة عالية... فيديو
© Photo / xروبوتات صينية تبهر العالم بحركات "الكونغ فو" بدقة عالية
أبهرت روبوتات صينية الجمهور بعد أدائها حركات استعراضية متقنة لرياضة الكونغ فو، في عرض تقني جمع بين الذكاء الاصطناعي وفنون القتال التقليدية. وأظهرت اللقطات قدرة هذه الروبوتات على تنفيذ حركات سريعة ودقيقة تحاكي أداء المقاتلين المحترفين، ما يعكس التطور الكبير في مجال الروبوتات في الصين.
وخلال العرض، نفذت الروبوتات سلسلة من الركلات والدفاعات والحركات البهلوانية بانسيابية لافتة، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يوثق هذه اللحظات بشكل كبير. وأشاد متابعون بالدقة العالية في برمجة الحركات وتناسقها مع الإيقاع القتالي المعروف في رياضة الكونغ فو.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الشركات الصينية إلى تطوير تقنيات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يعزز حضورها في المنافسة العالمية. ويرى خبراء أن مثل هذه العروض لا تقتصر على الجانب الترفيهي فحسب، بل تمثل خطوة مهمة نحو استخدام الروبوتات في مجالات التدريب والتعليم وحتى العروض الرياضية مستقبلاً.
Isn't this incredible?!— Li Jingjing 李菁菁 (@Jingjing_Li) February 16, 2026
China's humanoid robots can now perform perfect Kung Fu!!!
This is Unitree's robots performing at China's most-watched TV program, the Spring Festival Gala!
Just imagine what they could do in the future! pic.twitter.com/mMulVitu0L