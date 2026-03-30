رسميا... تشغيل أول روبوت منزلي في العالم مدمج داخل بيئة حقيقية... فيديو
© Photo / Unsplash/ Possessed Photography
© Photo / Unsplash/ Possessed Photography
شهدت مدينة سوتشو في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، تشغيل أول روبوت منزلي في العالم مدمج داخل بيئة منزلية بشكل رسمي، في خطوة تعكس تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتقالها من المختبرات إلى الحياة اليومية.
ونشر السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانغ، أمس الأحد، مقطع مصور للروبوت الذي يتمتع بقدرات متعددة، تشمل إيقاظ المستخدم صباحا، وتشغيل الأجهزة المنزلية، وترتيب وتخزين الأغراض، إضافة إلى الطهي، ما يجسد تطبيقا عمليا لمفهوم المنزل الذكي.
🤖تم تشغيل أول روبوت منزلي في العالم مدمج داخل بيئة منزلية رسميا في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين!— Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) March 29, 2026
يستطيع هذا الروبوت إيقاظك صباحًا، وتشغيل الأجهزة المنزلية، وترتيب وتخزين الأغراض، وحتى الطهي، ليجلب الذكاء الاصطناعي إلى الحياة اليومية بشكل حقيقي.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل تقدما في مجال "الذكاء المجسّد"، إذ تسهم في تقريب مستقبل الحياة الذكية من الواقع، من خلال تحقيق تكامل أكبر بين التكنولوجيا والبيئة المنزلية.