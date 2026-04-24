طهران: إذا لم نستطع تصدير النفط فلن يتم السماح للآخرين

أكد نائب الرئيس الإيراني، إسماعيل صابب أصفهاني، أن طهران لن تسمح بتصدير النفط من الشرق الأوسط ما لم تتمكن من القيام بذلك بنفسها. 24.04.2026

وقال أصفهاني، وفقًا للموقع الرسمي للحكومة الإيرانية: "إذا لم نتمكن من تصدير برميل واحد من النفط، فلن يتم تصدير أي برميل نفط إلى المنطقة".وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال العدائية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.في وقت سابق، صرح علي خزريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن إيران تصدر النفط على الرغم من الحصار البحري الأمريكي ، وأن حجم النفط المصدر قد ازداد مقارنة بفترة ما قبل الحرب.الحرس الثوري الإيراني: بنك الأهداف محددة وأيدينا على الزنادطهران: ترويج أمريكا للإرهاب ليس سوى "سقوط أخلاقي"

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

