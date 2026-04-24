طهران: إذا لم نستطع تصدير النفط فلن يتم السماح للآخرين
طهران: إذا لم نستطع تصدير النفط فلن يتم السماح للآخرين
سبوتنيك عربي
24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T11:10+0000
2026-04-24T11:10+0000
2026-04-24T11:10+0000
وقال أصفهاني، وفقًا للموقع الرسمي للحكومة الإيرانية: "إذا لم نتمكن من تصدير برميل واحد من النفط، فلن يتم تصدير أي برميل نفط إلى المنطقة".وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال العدائية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.في وقت سابق، صرح علي خزريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن إيران تصدر النفط على الرغم من الحصار البحري الأمريكي ، وأن حجم النفط المصدر قد ازداد مقارنة بفترة ما قبل الحرب.الحرس الثوري الإيراني: بنك الأهداف محددة وأيدينا على الزنادطهران: ترويج أمريكا للإرهاب ليس سوى "سقوط أخلاقي"
إيران
إيران, العالم
طهران: إذا لم نستطع تصدير النفط فلن يتم السماح للآخرين
أكد نائب الرئيس الإيراني، إسماعيل صابب أصفهاني، أن طهران لن تسمح بتصدير النفط من الشرق الأوسط ما لم تتمكن من القيام بذلك بنفسها.
وقال أصفهاني، وفقًا للموقع الرسمي للحكومة الإيرانية: "إذا لم نتمكن من تصدير برميل واحد من النفط، فلن يتم تصدير أي برميل نفط إلى المنطقة".
وتابع: "إذا لم يحصل أي من مواطنينا على الكهرباء بسبب غباء العدو، فسيُحرم عشرة أشخاص يعيشون في المنطقة من الكهرباء".
وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل
قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال العدائية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.
أدى التصعيد حول إيران إلى الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية ، كما أثر أيضاً على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.
في وقت سابق، صرح علي خزريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن إيران تصدر النفط على الرغم من الحصار البحري الأمريكي ، وأن حجم النفط المصدر قد ازداد مقارنة بفترة ما قبل الحرب.