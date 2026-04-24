عربي
ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان
طهران: إذا لم نستطع تصدير النفط فلن يتم السماح للآخرين
أكد نائب الرئيس الإيراني، إسماعيل صابب أصفهاني، أن طهران لن تسمح بتصدير النفط من الشرق الأوسط ما لم تتمكن من القيام بذلك بنفسها. 24.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال أصفهاني، وفقًا للموقع الرسمي للحكومة الإيرانية: "إذا لم نتمكن من تصدير برميل واحد من النفط، فلن يتم تصدير أي برميل نفط إلى المنطقة".وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال العدائية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.في وقت سابق، صرح علي خزريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن إيران تصدر النفط على الرغم من الحصار البحري الأمريكي ، وأن حجم النفط المصدر قد ازداد مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
أكد نائب الرئيس الإيراني، إسماعيل صابب أصفهاني، أن طهران لن تسمح بتصدير النفط من الشرق الأوسط ما لم تتمكن من القيام بذلك بنفسها.
وقال أصفهاني، وفقًا للموقع الرسمي للحكومة الإيرانية: "إذا لم نتمكن من تصدير برميل واحد من النفط، فلن يتم تصدير أي برميل نفط إلى المنطقة".

وتابع: "إذا لم يحصل أي من مواطنينا على الكهرباء بسبب غباء العدو، فسيُحرم عشرة أشخاص يعيشون في المنطقة من الكهرباء".

وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
ترامب: لا يمكن لأي سفينة دخول أو مغادرة مضيق هرمز دون موافقة البحرية الأمريكية
23 أبريل, 14:08 GMT
أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال العدائية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.

أدى التصعيد حول إيران إلى الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية ، كما أثر أيضاً على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.

في وقت سابق، صرح علي خزريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن إيران تصدر النفط على الرغم من الحصار البحري الأمريكي ، وأن حجم النفط المصدر قد ازداد مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
