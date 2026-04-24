موسكو: إسرائيل تتجاهل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتتهم الآخرين بانتهاكها

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن إسرائيل، التي كانت مصالحها الأساسية على المحك في الضربات على إيران، تتجاهل معاهدة عدم انتشار...

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نُفذت الضربات على إيران في المقام الأول لمصلحة إسرائيل، الدولة التي لطالما تجاهلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنها تجرؤ على توجيه اتهامات الانتشار النووي ضد دول أخرى".وقالت زاخاروفا: "هذا قرار آخر تتخذه بروكسل على حساب مواطنيها، وعلى حساب مصالح مواطني الاتحاد الأوروبي الحاليين والقدامى، وشركات الاتحاد الأوروبي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تلجأ إلى استخدام السلاح النووي في مواجهة إيران.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لا، لن أستخدمه، لا ينبغي السماح لأي جهة باستخدام سلاح نووي". وتساءل: "لماذا أستخدم سلاحاً نووياً وقد دمرناهم بطرق تقليدية للغاية دونه؟"، مضيفا: "لا ينبغي السماح لأي جهة باستخدام سلاح نووي".

https://sarabic.ae/20260423/ترامب-ترامب-لن-نستخدم-السلاح-النووي-ضد-إيران-ونسيطر-بالكامل-على-مضيق-هرمز-1112823228.html

