https://sarabic.ae/20260424/نتنياهو-يكشف-إصابته-بسرطان-البروستاتا-1112845565.html
نتنياهو يكشف إصابته بسرطان "البروستاتا"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه تم علاجه من سرطان في البروستاتا بمراحله الأولى مؤخرا. 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T13:06+0000
2026-04-24T13:06+0000
2026-04-24T13:06+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
الأخبار
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg
وكتب نتنياهو عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال غدة البروستاتا الحميدة، والتي تكللت بالنجاح ودون أي مضاعفات، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2024.وقال نتنياهو إنه "خلال آخر فحص متابعة، تم اكتشاف بقعة صغيرة يقل حجمها عن سنتيمتر واحد في البروستاتا، وكشف الفحص أنها كانت في مرحلة مبكرة جدا من ورم خبيث، دون أي انتشار أو نقائل. خضعت لعلاج دقيق أزال المشكلة تماما ولم يترك لها أي أثر".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه طلب تأجيل نشر التقرير الطبي لمدة شهرين حتى لا يتعرض للهجوم في ذروة الحرب على إيران، وذلك "حتى لا يسمح للنظام الإرهابي في إيران بنشر المزيد من الدعاية الكاذبة ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.ويذكر أن نتنياهو خضع في 2024 لعملية جراحية أخرى ناجحة لعلاج فتق، وقبل عملية استئصال البروستاتاكما لفت الانتباه إلى أنه قبلها بأشهر أجرى الأطباء له عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد اكتشاف اضطراب في القلب خلال فحص طبي روتيني.
https://sarabic.ae/20241229/تقارير-نتنياهو-يخضع-لجراحة-البروستاتا-تحت-الأرض-خوفا-من-صواريخ-اليمن-وغزة--1096312478.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1051:788_1920x0_80_0_0_2c5d2a69df0ceb77faafeabda767f7cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
