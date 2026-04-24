نتنياهو يكشف إصابته بسرطان "البروستاتا"

ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
نتنياهو يكشف إصابته بسرطان "البروستاتا"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه تم علاجه من سرطان في البروستاتا بمراحله الأولى مؤخرا. 24.04.2026, سبوتنيك عربي
وكتب نتنياهو عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال غدة البروستاتا الحميدة، والتي تكللت بالنجاح ودون أي مضاعفات، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2024.وقال نتنياهو إنه "خلال آخر فحص متابعة، تم اكتشاف بقعة صغيرة يقل حجمها عن سنتيمتر واحد في البروستاتا، وكشف الفحص أنها كانت في مرحلة مبكرة جدا من ورم خبيث، دون أي انتشار أو نقائل. خضعت لعلاج دقيق أزال المشكلة تماما ولم يترك لها أي أثر".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه طلب تأجيل نشر التقرير الطبي لمدة شهرين حتى لا يتعرض للهجوم في ذروة الحرب على إيران، وذلك "حتى لا يسمح للنظام الإرهابي في إيران بنشر المزيد من الدعاية الكاذبة ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.ويذكر أن نتنياهو خضع في 2024 لعملية جراحية أخرى ناجحة لعلاج فتق، وقبل عملية استئصال البروستاتاكما لفت الانتباه إلى أنه قبلها بأشهر أجرى الأطباء له عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد اكتشاف اضطراب في القلب خلال فحص طبي روتيني.
13:06 GMT 24.04.2026
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه تم علاجه من سرطان في البروستاتا بمراحله الأولى مؤخرا.
وكتب نتنياهو عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال غدة البروستاتا الحميدة، والتي تكللت بالنجاح ودون أي مضاعفات، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وقال نتنياهو إنه "خلال آخر فحص متابعة، تم اكتشاف بقعة صغيرة يقل حجمها عن سنتيمتر واحد في البروستاتا، وكشف الفحص أنها كانت في مرحلة مبكرة جدا من ورم خبيث، دون أي انتشار أو نقائل. خضعت لعلاج دقيق أزال المشكلة تماما ولم يترك لها أي أثر".
تقارير: نتنياهو يخضع لجراحة البروستاتا تحت الأرض خوفا من صواريخ اليمن وغزة
29 ديسمبر 2024, 15:28 GMT
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه طلب تأجيل نشر التقرير الطبي لمدة شهرين حتى لا يتعرض للهجوم في ذروة الحرب على إيران، وذلك "حتى لا يسمح للنظام الإرهابي في إيران بنشر المزيد من الدعاية الكاذبة ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.
ويذكر أن نتنياهو خضع في 2024 لعملية جراحية أخرى ناجحة لعلاج فتق، وقبل عملية استئصال البروستاتا
كما لفت الانتباه إلى أنه قبلها بأشهر أجرى الأطباء له عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد اكتشاف اضطراب في القلب خلال فحص طبي روتيني.
