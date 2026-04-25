انطلاق أول انتخابات بلدية في غزة والضفة الغربية منذ 20 عاما

سبوتنيك عربي

انطلقت صباح اليوم السبت، في دير البلح وسط قطاع غزة، والبيرة بالضفة الغربية، أول انتخابات بلدية محلية بعد توقف دام نحو 20 عاما، حيث توافد آلاف الفلسطينيين إلى... 25.04.2026, سبوتنيك عربي

وحددت لجنة الانتخابات الفلسطينية في دير البلح 12 مركزا للاقتراع موزعة قرب التجمعات السكنية لتسهيل المشاركة، وسط تنافس أربع قوائم انتخابية تضم كل منها 15 مرشحًا بينهم نساء، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية. وتعدّ هذه الانتخابات الأولى منذ عام 2006، في ظل ظروف معقدة شهدها القطاع، من بينها تدمير مبنى بلدية دير البلح في غارة إسرائيلية نهاية عام 2024، ما أسفر عن مقتل رئيس البلدية وعدد من أعضائها.وافتتحت مراكز الاقتراع أمام نحو مليون و30 ألف ناخب لاختيار ممثليهم في 183 هيئة محلية، عبر 491 مركزا تضم 1922 محطة اقتراع، على أن تستمر العملية حتى السابعة مساء من ساء اليوم السبت. وتشمل الانتخابات 90 مجلسا بلديا تتنافس فيها 321 قائمة تضم 3773 مرشحا، إلى جانب 93 مجلسا قرويا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا، وفقا للوكالة.ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الفلسطينية نسب المشاركة بشكل دوري، على أن تُعلن النتائج النهائية غدًا الأحد، مع إتاحة الطعن بها خلال أسبوع من إعلانها.

