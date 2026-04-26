https://sarabic.ae/20260426/أول-زعيم-عربي-يدين-محاولة-اغتيال-ترامب-1112891198.html
أول زعيم عربي يدين محاولة اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
أخبار فلسطين اليوم
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
محمود عباس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112891039_0:21:1501:865_1920x0_80_0_0_a22c12a89d58c82c8e8585fb1eb290f3.jpg
وأعرب عباس، في نص الرسالة، عن إدانته ورفضه لمحاولة الاغتيال، مؤكدًا رفضه الكامل لجميع أشكال العنف أيا كان مصدرها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وفي وقت سابق من فجر اليوم الاحد، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112891039_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_181a1ff61ecae5804031d31d2dc26546.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أول زعيم عربي يدين محاولة اغتيال ترامب
أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيها بسلامته، عقب محاولة اغتيال استهدفته وزوجته ميلانيا، إلى جانب نائبه جي دي فانس.
وأعرب عباس، في نص الرسالة، عن إدانته ورفضه لمحاولة الاغتيال، مؤكدًا رفضه الكامل لجميع أشكال العنف أيا كان مصدرها، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".
وفي وقت سابق من فجر اليوم الاحد، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب
، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.