إعلام: الأمن الفرنسي يوقف أكثر من 100 مهاجر في القناة الإنجليزية
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن قوات الأمن الفرنسية أوقفت أكثر من 100 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية.
2026-04-27T04:37+0000
23:25 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 04:37 GMT 27.04.2026)
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن قوات الأمن الفرنسية أوقفت أكثر من 100 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية.
وذكرت التقارير: "تم إنقاذ 119 مهاجرًا، يوم السبت، كانوا يحاولون عبور القنال الإنجليزي
على متن قوارب صغيرة".
وأشارت التقارير إلى أن العمليات جرت في مضيق "با دو كاليه"، الذي يمثل الامتداد الشمالي الشرقي للقناة.
وبحسب التقارير، فقد لقي ما لا يقل عن 29 مهاجرًا حتفهم في عام 2025، أثناء محاولتهم عبور القناة بحرًا، فيما لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم منذ بداية العام الجاري.
وكان بيان صادر عن وزارة الداخلية البريطانية قد كشف، في وقت سابق، أن فرنسا وبريطانيا وقعتا اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية، وبموجبها ستدفع لندن لباريس 500 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 675 مليون دولار)، لتعزيز جهود الشرطة الفرنسية في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر القوارب المطاطية.