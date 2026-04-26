https://sarabic.ae/20260426/الصين-تكشف-عن-أول-بطارية-في-العالم-خالية-من-انبعاثات-الكربون-1112897553.html
الصين تكشف عن أول بطارية في العالم خالية من انبعاثات الكربون
سبوتنيك عربي
طوّر علماء صينيون طريقة لتوليد الكهرباء وتحقيق كفاءة في استخدام الطاقة تفوق تلك التي توفرها أساليب الاحتراق التقليدية، وذلك مع ضمان انعدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمامًا.
2026-04-26T16:15+0000
مجتمع
علوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112897389_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_b786d1df315850a562186f0b479f1ba7.jpg
https://sarabic.ae/20260425/نظام-كوكبي-غامض-يربك-العلماء-سلوك-غير-مسبوق-في-الفضاء-1112882343.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112897389_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_a2f3a1bed41ff5bdc6346d6a0362bb5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوّر علماء صينيون طريقة لتوليد الكهرباء وتحقيق كفاءة في استخدام الطاقة تفوق تلك التي توفرها أساليب الاحتراق التقليدية، وذلك مع ضمان انعدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمامًا.
عادةً ما تستحضر عبارة "الطاقة المولدة بالفحم" صوراً لدرجات عالية من التلوث، وبصمات كربونية ضخمة، ومستويات متواضعة من الكفاءة. غير أن تقنية جديدة ومبتكرة لتوليد الطاقة المباشرة من الفحم تتحدى هذه الصورة النمطية، وذلك عبر إلغاء عملية الاحتراق بالكامل وتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي طالما ارتبطت تاريخياً باستخدام الفحم.
وقد نجح فريق بحثي بقيادة "شيه هيبينغ" - وهو عضو في الأكاديمية الصينية للعلوم وأستاذ في جامعة شنتشن - في بناء ما أطلقوا عليه لأول مرة اسم "خلية وقود الفحم المباشرة عديمة الانبعاثات الكربونية".
وفي إطار هذا النظام، يخضع الفحم لعمليات الطحن، والتجفيف، والتنقية، والمعالجة السطحية الأولية، وذلك قبل إدخاله إلى حجرة المصعد (الأنود) داخل الخلية.
ويتم إمداد المهبط (الكاثود) بالأكسجين؛ وداخل الخلية، يخضع مسحوق الفحم الدقيق لعملية أكسدة كهركيميائية عبر غشاء أكسيدي، مما يؤدي إلى توليد الكهرباء بشكل مباشر، ودون الحاجة إلى أي دورات بخارية وسيطة أو توربينات ميكانيكية.