عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
"عدالة" الميزان المائل... الجنائية الدولية تبحث عن هيبة ضائعة في أزقة مانيلا
سبوتنيك عربي
"عدالة" الميزان المائل... الجنائية الدولية تبحث عن هيبة ضائعة في أزقة مانيلا

جاء قرار الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/ نيسان 2026، بتأكيد التهم ضد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، ليعيد إلى الواجهة التساؤلات المشروعة حول معايير اختيار المحكمة للقضايا التي تلاحقها.
فبينما تبدو المحكمة "حازمة" في ملاحقة قادة من دول العالم الثالث، الذين لا يتمتعون بحماية دولية كبرى، تبقى ملفات أخرى أكثر دموية حبيسة الأدراج بسبب التوازنات السياسية.
ويوم الخميس الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لإسقاط قضية ضد دوتيرتي، بسبب دوره في "قتل عشرات الأشخاص أثناء حملته ضد المخدرات"، على حد قولها.
وكان الدفاع شكك في صلاحية المحكمة للنظر في هذه القضية، لكن القضاة حكموا بأن المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا، لديها الصلاحية للقيام بالإجراءات الجنائية، مؤيدة قرارًا صدر من قبل.

وعلى النقيض فيما يخصّ القضية الفلسطينية، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، إن "هناك قضايا مرفوعة حاليًا أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القضاء الدولي يستغرق وقتًا طويلًا، مستشهدًا بقضية الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي لم يصدر بملف مقتلها على يد القوات الإسرائيلية، أي قرار حتى الآن.
وشدد على أن "إسرائيل ارتكبت أكبر جريمة في حق الصحافة والإعلام، لكن بطء العدالة الدولية يحول دون اتخاذ إجراءات سريعة ضد المتورطين في هذه الجرائم، الأمر الذي يحتاج إلى تحرك على أعلى مستوى وتكاتف المؤسسات والجهات المعنية لمواجهة القتلة والإرهابيين في إسرائيل، الذين يقتلون الصحفيين والإعلاميين"، على حد قوله.
ومن جهة أخرى تتواصل تداعيات قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مع توسيع الإجراءات التأديبية بحقه، وسط جدل متصاعد حول مصداقية المؤسسة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن قرار المضي في المسار التأديبي جاء رغم وجود تباين واضح في التقييمات، إذ اعتبر قضاة أن "الأدلة لا تكفي للإدانة"، في حين أشارت نتائج تحقيق أممي إلى وجود سلوك غير توافقي، ما يعكس حالة انقسام داخل المحكمة ذاتها.
وفجّرت مذكرة داخلية جرى توزيعها على العاملين في المحكمة الجنائية الدولة، في مارس/ آذار الماضي، فضيحة من العيار الثقيل، تحتوي على اتهامات سوء السلوك الجنسي ​تتعلق بالمدعي العام للمحكمة. وما تزال القضية قيد النظر من قبل الجهاز التنفيذي للمحكمة، ‌وذلك بعد تقرير إعلامي تحدث عن تبرئة خان منها.

ويرى مراقبون أن تزامن هذه الفضيحة مع ملفات دولية حساسة يعمّق أزمة الثقة بالمحكمة، ويطرح تساؤلات جدّية حول قدرتها على الحفاظ على الحياد والاستقلالية، في وقت تواجه فيه اتهامات متزايدة بازدواجية المعايير وتسييس العدالة الدولية.

ويرى خبراء أن سياسة "الكيل بمكيالين" ما تزال نهجا قائما في المحكمة الجنائية الدولية، بعد تجارب عدة أثبتت فيها المحكمة تناقضها في قراراتها، حيث يتم الاستقواء على الضعيف، ما يشير إلى هشاشة العدالة الدولية في فرض القوانين الدولية.
