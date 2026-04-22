باحث: الجنائية الدولية أداة طيعة بيد الغرب يستغلها لتعزيز مفهوم الهيمنة
22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T10:00+0000
علّق الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، البروفيسور إيلي جرجي إلياس، على أداء المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنها "تحولت إلى أداة لتوسيع رقعة الهيمنة الغربية، بعيدا عن كل الشعارات التي أُنشأت على أساسها".
وقال إلياس، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الغرب عامة والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الهيمنة على المؤسسات الدولية، كالجنائية وغيرها، يسيطرون على مسارات العدالة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، وذلك نظرا لقدرتهم على المناورة في التسويات القانونية".
وأضاف: "الدول الأفريقية الواعدة اقتصاديا تواجه ازدواجية الجنائية الدولية والهيمنة الغربية، حيث توجه الولايات المتحدة المحكمة نحو عزل الأنظمة الأفريقية ومحاكمة رؤسائها ضمن مسارات تصاعدية وتراجعية في الملاحقات".
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "المحكمة الجنائية الدولية باتت خاضعة للتأثير السياسي الغربي والأمريكي، ولا تهدف إلى تحقيق العدالة بقدر ما تُستخدم كأداة لتوسيع رقعة الهيمنة الغربية على القارة السمراء وسواها، وملاحقة من يريد أن يساندها".
وختم حديثه بالقول: "الصمود الروسي غير المعادلة، وأن "تعزيز العدالة الدولية يتطلب دورا أكبر من قوى دولية أخرى وفي مقدمها الصين، بما يفضي إلى نظام أكثر توازنا، تصبح فيه المحكمة أداة رقابية على مختلف الأطراف، لا أداة طيعة بيد الأمريكيين".