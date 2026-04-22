باحث: الجنائية الدولية أداة طيعة بيد الغرب يستغلها لتعزيز مفهوم الهيمنة

باحث: الجنائية الدولية أداة طيعة بيد الغرب يستغلها لتعزيز مفهوم الهيمنة

سبوتنيك عربي

علّق الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، البروفيسور إيلي جرجي إلياس، على أداء المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنها "تحولت...

2026-04-22T10:00+0000

2026-04-22T10:00+0000

2026-04-22T10:00+0000

الجنائية الدولية

روسيا

فرض الهيمنة والسيطرة

تقارير سبوتنيك

حصري

وقال إلياس، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الغرب عامة والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الهيمنة على المؤسسات الدولية، كالجنائية وغيرها، يسيطرون على مسارات العدالة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، وذلك نظرا لقدرتهم على المناورة في التسويات القانونية". وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "المحكمة الجنائية الدولية باتت خاضعة للتأثير السياسي الغربي والأمريكي، ولا تهدف إلى تحقيق العدالة بقدر ما تُستخدم كأداة لتوسيع رقعة الهيمنة الغربية على القارة السمراء وسواها، وملاحقة من يريد أن يساندها".وختم حديثه بالقول: "الصمود الروسي غير المعادلة، وأن "تعزيز العدالة الدولية يتطلب دورا أكبر من قوى دولية أخرى وفي مقدمها الصين، بما يفضي إلى نظام أكثر توازنا، تصبح فيه المحكمة أداة رقابية على مختلف الأطراف، لا أداة طيعة بيد الأمريكيين".

سبوتنيك عربي

الجنائية الدولية, روسيا, فرض الهيمنة والسيطرة, تقارير سبوتنيك, حصري