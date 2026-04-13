أزمة لا تنتهي... الجنائية الدولية تغرق في فضائح مدعيها العام

أزمة لا تنتهي... الجنائية الدولية تغرق في فضائح مدعيها العام

سبوتنيك عربي

في تطور جديد للأزمة، تتواصل تداعيات قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مع توسيع الإجراءات التأديبية بحقه، وسط جدل متصاعد حول مصداقية المؤسسة. 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T06:55+0000

2026-04-13T06:55+0000

2026-04-13T06:55+0000

المحكمة الجنائية الدولية

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن قرار المضي في المسار التأديبي جاء رغم وجود تباين واضح في التقييمات، إذ اعتبر قضاة سابقا أن الأدلة لا تكفي للإدانة، في حين أشارت نتائج تحقيق أممي إلى وجود سلوك غير توافقي، ما يعكس حالة انقسام داخل المحكمة ذاتها.القضية أثارت أيضا انتقادات من خبراء قانونيين في الولايات المتحدة، حيث رأى أستاذ القانون في جامعة جورج ماسون، يوجين كونتورفيتش، أن تصريحات خان ومحاولته ربط قضيته بجهات خارجية يُعدّ دليلا على مدى خلل المحكمة الجنائية الدولية.من جهته، أشار المحقق السابق في الأمم المتحدة، بيتر غالو، إلى أن محاولة صرف الانتباه عن الاتهامات عبر توجيه اللوم إلى أطراف خارجية تعكس "تحيزا سياسيا"، مضيفا أن ذلك يضعف صورة المحكمة ويحولها، بحسب تعبيره، إلى أداة صراع سياسي أكثر من كونها هيئة عدالة دولية.وفجرت مذكرة داخلية جرى توزيعها على العاملين في المحكمة الجنائية الدولة، في مارس/ آذار الماضي، فضيحة من العيار الثقيل، تحتوي على اتهامات سوء السلوك الجنسي ​تتعلق بالمدعي العام للمحكمة، لا تزال قيد النظر من قبل الجهاز التنفيذي للمحكمة، ‌وذلك بعد تقرير إعلامي تحدث عن تبرئته.وتخلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي يحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن منصبه مؤقتا، ريثما يتم التحقيق في اتهامات بإقامة علاقة ​جنسية غير رضائية مع محامية في مكتبه.ويرى مراقبون أن تزامن هذه الفضيحة مع ملفات دولية حساسة يعمّق أزمة الثقة بالمحكمة، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على الحفاظ على الحياد والاستقلالية، في وقت تواجه فيه اتهامات متزايدة بازدواجية المعايير وتسييس العدالة الدولية.المدعي العام للجنائية الدولية متهم بـ"سلوك جنسي" مشين... هل تفقد المحكمة أهلية تحقيق العدالة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المحكمة الجنائية الدولية