أزمة لا تنتهي... الجنائية الدولية تغرق في فضائح مدعيها العام

عربي
تسجيل 6558 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل القوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260413/أزمة-لا-تنتهي-الجنائية-الدولية-تغرق-في-فضائح-مدعيها-العام-1112517297.html
أزمة لا تنتهي... الجنائية الدولية تغرق في فضائح مدعيها العام
سبوتنيك عربي
في تطور جديد للأزمة، تتواصل تداعيات قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مع توسيع الإجراءات التأديبية بحقه، وسط جدل متصاعد حول مصداقية المؤسسة. 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T06:55+0000
2026-04-13T06:55+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100631164_0:57:1641:980_1920x0_80_0_0_c077b2accf1cb3f2d0554a3adb048d67.jpg
https://sarabic.ae/20260404/إعلام-إجراءات-تأديبية-بحق-مدعي-الجنائية-الدولية-بسبب-سلوك-غير-لائق---1112290840.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100631164_55:0:1512:1093_1920x0_80_0_0_cf4cc2b8bfb01437766113ea924980b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أزمة لا تنتهي... الجنائية الدولية تغرق في فضائح مدعيها العام

06:55 GMT 13.04.2026
© AP Photo / Peter Dejong — المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
في تطور جديد للأزمة، تتواصل تداعيات قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مع توسيع الإجراءات التأديبية بحقه، وسط جدل متصاعد حول مصداقية المؤسسة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن قرار المضي في المسار التأديبي جاء رغم وجود تباين واضح في التقييمات، إذ اعتبر قضاة سابقا أن الأدلة لا تكفي للإدانة، في حين أشارت نتائج تحقيق أممي إلى وجود سلوك غير توافقي، ما يعكس حالة انقسام داخل المحكمة ذاتها.
القضية أثارت أيضا انتقادات من خبراء قانونيين في الولايات المتحدة، حيث رأى أستاذ القانون في جامعة جورج ماسون، يوجين كونتورفيتش، أن تصريحات خان ومحاولته ربط قضيته بجهات خارجية يُعدّ دليلا على مدى خلل المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، أشار المحقق السابق في الأمم المتحدة، بيتر غالو، إلى أن محاولة صرف الانتباه عن الاتهامات عبر توجيه اللوم إلى أطراف خارجية تعكس "تحيزا سياسيا"، مضيفا أن ذلك يضعف صورة المحكمة ويحولها، بحسب تعبيره، إلى أداة صراع سياسي أكثر من كونها هيئة عدالة دولية.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
إعلام: إجراءات تأديبية بحق مدعي "الجنائية الدولية" بسبب "سلوك غير لائق"
4 أبريل, 20:30 GMT
وفي السياق ذاته، حذرت رابطة المدعين في القانون الجنائي الدولي من "ثغرات هيكلية" داخل المحكمة، مشيرة إلى أن آليات الرقابة الحالية غير كافية، وأن استمرار الأزمة يهدد ثقة الموظفين ويقوض بيئة العمل داخل المؤسسة.
وفجرت مذكرة داخلية جرى توزيعها على العاملين في المحكمة الجنائية الدولة، في مارس/ آذار الماضي، فضيحة من العيار الثقيل، تحتوي على اتهامات سوء السلوك الجنسي ​تتعلق بالمدعي العام للمحكمة، لا تزال قيد النظر من قبل الجهاز التنفيذي للمحكمة، ‌وذلك بعد تقرير إعلامي تحدث عن تبرئته.
وتخلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي يحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن منصبه مؤقتا، ريثما يتم التحقيق في اتهامات بإقامة علاقة ​جنسية غير رضائية مع محامية في مكتبه.
ويرى مراقبون أن تزامن هذه الفضيحة مع ملفات دولية حساسة يعمّق أزمة الثقة بالمحكمة، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على الحفاظ على الحياد والاستقلالية، في وقت تواجه فيه اتهامات متزايدة بازدواجية المعايير وتسييس العدالة الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала