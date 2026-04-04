إعلام: إجراءات تأديبية بحق مدعي "الجنائية الدولية" بسبب "سلوك غير لائق"
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل مسارها التأديبي بحق المدعي العام كريم خان، عقب تصويت دول الأعضاء لصالح المضي في الإجراءات، على خلفية... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-04T20:30+0000
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل مسارها التأديبي بحق المدعي العام كريم خان، عقب تصويت دول الأعضاء لصالح المضي في الإجراءات، على خلفية اتهامات بسوء سلوك جنسي، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة داخل المؤسسة القضائية الدولية.
وبحسب الوسائل عن مصدرين مطلعين، أيدت 15 دولة، الأربعاء الماضي، اتخاذ الإجراءات التأديبية، مقابل اعتراض 4 دول وامتناع دولتين، رغم صدور تقرير قضائي أشار إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهامات بشكل قاطع.
وكان خان
قد تنحى مؤقتا عن مهامه بانتظار نتائج التحقيق، مع نفيه التام لارتكاب أي مخالفات.
وفي المقابل، خلص تقرير أممي إلى وجود "أساس واقعي" يدعم الادعاءات، بينما رأى عدد من القضاة أن الأدلة المتاحة لا ترقى إلى مستوى الإثبات الحاسم.
وكان أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن جوني، قد علّق الشهر الماضي، على دور المحكمة الدولية
بعد تعرض مدرسة في إيران للاستهداف في إطار الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أنه "من الناحية القانونية، كل ما ترتكبه إسرائيل، هو من الجرائم التي تدخل ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، والجرائم التي ينص عليها نظام روما ونظام المحكمة".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار جوني، إلى أن هذه "الجرائم، بمثابة جريمة ضد الإنسانية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وكل الاعراف وقواعد القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكدا "وجود تأخير كبير جدا من المحكمة ليستطيع المدعى العام أن يحرك القضية بناء على المادة 13، إذا رأى أن ما يحصل ينتهك نظام المحكمة أي نظام روما"، قائلا إن "الجريمة تدخل في نظام روما كجريمة حرب".
واستنكر جوني "تدخل العامل السياسي في إطار عمل المحكمة
"، كاشفا أنه "رغم تصريحاتها، إلا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتدخل بعمل المحكمة بشكل من الأشكال، وبالتالي يجب البحث في هذه المسائل"، مضيفا: "للأسف في هذا العالم هناك الكيل بمكيالين، وكنا نتمنى أن تقوم المحكمة بدور لا يميز بين مجرم وآخر".
وأشار جوني إلى أن "التمييز الذي تمارسه المحكمة، ظهر في فلسطين ولبنان وروسيا وكل العالم"، قائلا: "رأينا أن هناك عملية استهداف لبعض المسؤولين، واستهداف سياسي أكثر من استهداف قانوني، ورأينا أيضا أنه على العكس تماما هناك من يرتكب ويتجول في هذا العالم، مثل نتنياهو".