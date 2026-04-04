إعلام: إجراءات تأديبية بحق مدعي "الجنائية الدولية" بسبب "سلوك غير لائق"

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
https://sarabic.ae/20260404/إعلام-إجراءات-تأديبية-بحق-مدعي-الجنائية-الدولية-بسبب-سلوك-غير-لائق---1112290840.html
إعلام: إجراءات تأديبية بحق مدعي "الجنائية الدولية" بسبب "سلوك غير لائق"
إعلام: إجراءات تأديبية بحق مدعي "الجنائية الدولية" بسبب "سلوك غير لائق"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل مسارها التأديبي بحق المدعي العام كريم خان، عقب تصويت دول الأعضاء لصالح المضي في الإجراءات، على خلفية... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-04T20:30+0000
2026-04-04T20:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
المحكمة الجنائية الدولية
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
وبحسب الوسائل عن مصدرين مطلعين، أيدت 15 دولة، الأربعاء الماضي، اتخاذ الإجراءات التأديبية، مقابل اعتراض 4 دول وامتناع دولتين، رغم صدور تقرير قضائي أشار إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهامات بشكل قاطع. وكان خان قد تنحى مؤقتا عن مهامه بانتظار نتائج التحقيق، مع نفيه التام لارتكاب أي مخالفات.
الولايات المتحدة الأمريكية, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: إجراءات تأديبية بحق مدعي "الجنائية الدولية" بسبب "سلوك غير لائق"

20:30 GMT 04.04.2026
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل مسارها التأديبي بحق المدعي العام كريم خان، عقب تصويت دول الأعضاء لصالح المضي في الإجراءات، على خلفية اتهامات بسوء سلوك جنسي، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة داخل المؤسسة القضائية الدولية.
وبحسب الوسائل عن مصدرين مطلعين، أيدت 15 دولة، الأربعاء الماضي، اتخاذ الإجراءات التأديبية، مقابل اعتراض 4 دول وامتناع دولتين، رغم صدور تقرير قضائي أشار إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهامات بشكل قاطع.
وكان خان قد تنحى مؤقتا عن مهامه بانتظار نتائج التحقيق، مع نفيه التام لارتكاب أي مخالفات.
وفي المقابل، خلص تقرير أممي إلى وجود "أساس واقعي" يدعم الادعاءات، بينما رأى عدد من القضاة أن الأدلة المتاحة لا ترقى إلى مستوى الإثبات الحاسم.
وكان أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن جوني، قد علّق الشهر الماضي، على دور المحكمة الدولية بعد تعرض مدرسة في إيران للاستهداف في إطار الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أنه "من الناحية القانونية، كل ما ترتكبه إسرائيل، هو من الجرائم التي تدخل ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، والجرائم التي ينص عليها نظام روما ونظام المحكمة".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار جوني، إلى أن هذه "الجرائم، بمثابة جريمة ضد الإنسانية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وكل الاعراف وقواعد القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكدا "وجود تأخير كبير جدا من المحكمة ليستطيع المدعى العام أن يحرك القضية بناء على المادة 13، إذا رأى أن ما يحصل ينتهك نظام المحكمة أي نظام روما"، قائلا إن "الجريمة تدخل في نظام روما كجريمة حرب".
واستنكر جوني "تدخل العامل السياسي في إطار عمل المحكمة"، كاشفا أنه "رغم تصريحاتها، إلا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتدخل بعمل المحكمة بشكل من الأشكال، وبالتالي يجب البحث في هذه المسائل"، مضيفا: "للأسف في هذا العالم هناك الكيل بمكيالين، وكنا نتمنى أن تقوم المحكمة بدور لا يميز بين مجرم وآخر".
وأشار جوني إلى أن "التمييز الذي تمارسه المحكمة، ظهر في فلسطين ولبنان وروسيا وكل العالم"، قائلا: "رأينا أن هناك عملية استهداف لبعض المسؤولين، واستهداف سياسي أكثر من استهداف قانوني، ورأينا أيضا أنه على العكس تماما هناك من يرتكب ويتجول في هذا العالم، مثل نتنياهو".
