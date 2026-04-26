كيم جونغ أون: جهود جيش كل من روسيا وكوريا الديمقراطية أسهما في منع إحياء الفاشية
كيم جونغ أون: جهود جيش كل من روسيا وكوريا الديمقراطية أسهما في منع إحياء الفاشية
سبوتنيك عربي
شدد زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، اليوم الأحد، على دور الجهود المشتركة التي تبذلها القوات المسلحة الروسية والكورية الديمقراطية لمنع إحياء... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T20:31+0000
2026-04-26T20:31+0000
2026-04-26T20:31+0000
العالم
روسيا
وقال كيم جونغ أون في كلمة خلال افتتاح لمتحف ومجمع نصب تذكاري في بيونغ يانغ مخصص للأعمال البطولية لأبطال العمليات العسكرية في الخارج: "إخلاصًا لمبدأ العدالة، قاتل جيشا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا جنبًا إلى جنب في الخندق نفسه، من أجل السلام والسيادة، وحققا نجاحات عسكرية حاسمة في منع إحياء الفاشية والطموحات العسكرية لقوى الهيمنة".وأُقيم حفل افتتاح المتحف ومجمع النصب التذكاري في بيونغ يانغ، بمشاركة رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ووزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف. وقرأ فولودين رسالة تحية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في الحفل.وفي وقت سابق اليوم، منح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، وسام الشجاعة لجنود جيش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين أظهروا البسالة والبطولة أثناء أداء مهامهم في تحرير مقاطعة كورسك.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
الأخبار
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
العالم, روسيا
كيم جونغ أون: جهود جيش كل من روسيا وكوريا الديمقراطية أسهما في منع إحياء الفاشية
شدد زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، اليوم الأحد، على دور الجهود المشتركة التي تبذلها القوات المسلحة الروسية والكورية الديمقراطية لمنع إحياء الفاشية.
وقال كيم جونغ أون في كلمة خلال افتتاح لمتحف ومجمع نصب تذكاري في بيونغ يانغ مخصص للأعمال البطولية لأبطال العمليات العسكرية في الخارج: "إخلاصًا لمبدأ العدالة، قاتل جيشا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا جنبًا إلى جنب في الخندق نفسه، من أجل السلام والسيادة، وحققا نجاحات عسكرية حاسمة في منع إحياء الفاشية والطموحات العسكرية لقوى الهيمنة".
وأعرب زعيم كوريا الديمقراطية عن خالص امتنانه للوفد الروسي لمشاركته في الاحتفالية، بشعور من التقدير والاحترام الصادق لواجب الشعب في بلد شقيق.
وأُقيم حفل افتتاح المتحف ومجمع النصب التذكاري في بيونغ يانغ، بمشاركة رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ووزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف. وقرأ فولودين رسالة تحية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في الحفل.
وكان فولودين قد وصل إلى كوريا الديمقراطية، أمس السبت، في زيارة عمل. وبناءً على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شارك فولودين في حفل افتتاح مجمع ومتحف النصب التذكاري لأبطال العمليات العسكرية الخارجية، المخصص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات الأوكرانية.
وفي وقت سابق اليوم، منح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، وسام الشجاعة لجنود جيش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين أظهروا البسالة والبطولة أثناء أداء مهامهم في تحرير مقاطعة كورسك.