كيم جونغ أون: جهود جيش كل من روسيا وكوريا الديمقراطية أسهما في منع إحياء الفاشية

كيم جونغ أون: جهود جيش كل من روسيا وكوريا الديمقراطية أسهما في منع إحياء الفاشية

سبوتنيك عربي

شدد زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، اليوم الأحد، على دور الجهود المشتركة التي تبذلها القوات المسلحة الروسية والكورية الديمقراطية لمنع إحياء...

2026-04-26T20:31+0000

2026-04-26T20:31+0000

وقال كيم جونغ أون في كلمة خلال افتتاح لمتحف ومجمع نصب تذكاري في بيونغ يانغ مخصص للأعمال البطولية لأبطال العمليات العسكرية في الخارج: "إخلاصًا لمبدأ العدالة، قاتل جيشا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا جنبًا إلى جنب في الخندق نفسه، من أجل السلام والسيادة، وحققا نجاحات عسكرية حاسمة في منع إحياء الفاشية والطموحات العسكرية لقوى الهيمنة".وأُقيم حفل افتتاح المتحف ومجمع النصب التذكاري في بيونغ يانغ، بمشاركة رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ووزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف. وقرأ فولودين رسالة تحية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في الحفل.وفي وقت سابق اليوم، منح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، وسام الشجاعة لجنود جيش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين أظهروا البسالة والبطولة أثناء أداء مهامهم في تحرير مقاطعة كورسك.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

