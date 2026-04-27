الدفاع الجوي الروسي يسقط ما لا يقل عن 2745 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت ما لا يقل عن 2745 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفق حسابات وكالة "سبوتنيك"،...

2026-04-27T04:26+0000

وسجل العدد الأكبر من الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها يومي 24 و26 أبريل/ نيسان، بواقع 465 و530 مسيرة على التوالي.يذكر أنه في الفترة من 13 إلى 19 أبريل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 2002 طائرة مسيرة أوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، وذلك باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.وتعتمد كييف على تكتيكات تشمل استخدام المسيّرات الهجومية والقصف المدفعي، ما يؤدي إلى أضرار في مناطق مدنية ومنشآت داخل روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

