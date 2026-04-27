طاقم "الدولية للطاقة الذرية" في محطة زابوروجيه يحقق بمقتل موظف إثر هجوم بطائرة مسيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260427/طاقم-الدولية-للطاقة-الذرية-في-محطة-زابوروجيه-يحقق-بمقتل-موظف-إثر-هجوم-بطائرة-مسيرة-1112907973.html
طاقم "الدولية للطاقة الذرية" في محطة زابوروجيه يحقق بمقتل موظف إثر هجوم بطائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن طاقمها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية سيجري تحقيقا بمقتل موظف جراء هجوم بطائرة مسيرة.
2026-04-27T09:51+0000
2026-04-27T09:52+0000
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
موسكو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104907081_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f3c221f3d355b94b34edd3ba319520d9.jpg
وجاء في بيان للوكالة عبر منصة "إكس"، حول هذا الشأن: "سيقوم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في الموقع بإجراء تحقيق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع".وذكرت المحطة عبر تطبيق "ماكس"، أن الهجوم استهدف ساحة ورشة النقل داخل المحطة، ما أسفر عن مقتل سائق".وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.إحباط عملية تخريب في كومي الروسية خطط لها الاستخبارات الأوكرانية - الأمن الفيدرالي الروسيروسيا: إحباط هجوم إرهابي على منشأة عسكرية في مقاطعة ريازان
https://sarabic.ae/20260427/مقتل-أحد-موظفي-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-في-هجوم-شنه-نظام-كييف-على-المنشأة-1112905528.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104907081_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_fa68c7d44061e4983a3a736257ea48db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
طاقم "الدولية للطاقة الذرية" في محطة زابوروجيه يحقق بمقتل موظف إثر هجوم بطائرة مسيرة

09:51 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 09:52 GMT 27.04.2026)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن طاقمها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية سيجري تحقيقا بمقتل موظف جراء هجوم بطائرة مسيرة.
وجاء في بيان للوكالة عبر منصة "إكس"، حول هذا الشأن: "سيقوم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في الموقع بإجراء تحقيق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، عن مقتل أحد موظفيها إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.

محطة زاباروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
مقتل أحد موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية في هجوم شنه نظام كييف على المنشأة
07:39 GMT
وذكرت المحطة عبر تطبيق "ماكس"، أن الهجوم استهدف ساحة ورشة النقل داخل المحطة، ما أسفر عن مقتل سائق".

وقالت: "نتيجة لضربة شنتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أرض ورشة نقل، قُتل سائق". وأكدت إدارة محطة زابوروجيه أنها ستقدم الدعم والمساعدة لعائلة الضحية.

وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала