https://sarabic.ae/20260427/طاقم-الدولية-للطاقة-الذرية-في-محطة-زابوروجيه-يحقق-بمقتل-موظف-إثر-هجوم-بطائرة-مسيرة-1112907973.html

طاقم "الدولية للطاقة الذرية" في محطة زابوروجيه يحقق بمقتل موظف إثر هجوم بطائرة مسيرة

طاقم "الدولية للطاقة الذرية" في محطة زابوروجيه يحقق بمقتل موظف إثر هجوم بطائرة مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن طاقمها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية سيجري تحقيقا بمقتل موظف جراء هجوم بطائرة مسيرة. 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T09:51+0000

2026-04-27T09:51+0000

2026-04-27T09:52+0000

روسيا

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

أخبار أوكرانيا

موسكو

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104907081_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f3c221f3d355b94b34edd3ba319520d9.jpg

وجاء في بيان للوكالة عبر منصة "إكس"، حول هذا الشأن: "سيقوم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في الموقع بإجراء تحقيق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع".وذكرت المحطة عبر تطبيق "ماكس"، أن الهجوم استهدف ساحة ورشة النقل داخل المحطة، ما أسفر عن مقتل سائق".وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن