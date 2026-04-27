طاقم "الدولية للطاقة الذرية" في محطة زابوروجيه يحقق بمقتل موظف إثر هجوم بطائرة مسيرة
طاقم "الدولية للطاقة الذرية" في محطة زابوروجيه يحقق بمقتل موظف إثر هجوم بطائرة مسيرة
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن طاقمها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية سيجري تحقيقا بمقتل موظف جراء هجوم بطائرة مسيرة.
2026-04-27T09:51+0000
2026-04-27T09:51+0000
2026-04-27T09:52+0000
وجاء في بيان للوكالة عبر منصة "إكس"، حول هذا الشأن: "سيقوم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في الموقع بإجراء تحقيق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع".وذكرت المحطة عبر تطبيق "ماكس"، أن الهجوم استهدف ساحة ورشة النقل داخل المحطة، ما أسفر عن مقتل سائق".وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن
طاقم "الدولية للطاقة الذرية" في محطة زابوروجيه يحقق بمقتل موظف إثر هجوم بطائرة مسيرة
09:51 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 09:52 GMT 27.04.2026)
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن طاقمها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية سيجري تحقيقا بمقتل موظف جراء هجوم بطائرة مسيرة.
وجاء في بيان للوكالة عبر منصة "إكس"، حول هذا الشأن: "سيقوم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في الموقع بإجراء تحقيق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، عن مقتل أحد موظفيها إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.
وذكرت المحطة عبر تطبيق "ماكس"، أن الهجوم استهدف ساحة ورشة النقل داخل المحطة
، ما أسفر عن مقتل سائق".
وقالت: "نتيجة لضربة شنتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أرض ورشة نقل، قُتل سائق". وأكدت إدارة محطة زابوروجيه أنها ستقدم الدعم والمساعدة لعائلة الضحية.
وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.