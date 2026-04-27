عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: العلاقة بين واشنطن وأوروبا تدخل مرحلة أكثر برودة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260427/عضو-بالحزب-الجمهوري-الأمريكي-العلاقة-بين-واشنطن-وأوروبا-تدخل-مرحلة-أكثر-برودة-1112926523.html
عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: العلاقة بين واشنطن وأوروبا تدخل مرحلة أكثر برودة
عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: العلاقة بين واشنطن وأوروبا تدخل مرحلة أكثر برودة
سبوتنيك عربي
صرّحت إيرينا توسكرمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي والمحللة السياسية، بأن دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتوحيد دول الاتحاد الأوروبي "تهدف لإنهاء حالة... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T18:33+0000
2026-04-27T18:33+0000
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/94/1036899405_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_fa55e2e75ea21ff999545c99c5b212ee.jpg
وأضافت توسكرمان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "فرنسا تجادل منذ فترة طويلة بأن أوروبا لا يمكنها البقاء في حالة اعتماد دائم على واشنطن في مجالات الدفاع، وأمن الطاقة والسياسة الصناعية والتكنولوجيا وفرض العقوبات، وجاءت الأزمات الراهنة لتعزز من قوة هذا الطرح وتجعله أكثر إلحاحًا وتسويقًا داخل العواصم الأوروبية".وأوضحت أن "مصطلح المواجهة في خطاب ماكرون، لا يعني بالضرورة تحويل أوروبا إلى عدو للولايات المتحدة، بل يعني التوقف عن التصرف كفاعل تابع تُملى عليه هياكله الأمنية ومشترياته العسكرية ومواقفه الدبلوماسية من واشنطن".مخاوف من تقلبات واشنطنوترى توسكرمان أن هذه الرسالة الفرنسية "تلقى صدى واسعًا، لأن الحكومات الأوروبية تخشى من سرعة تغيّر أولويات واشنطن، خاصة تحت تأثير نهج دونالد ترامب".وأشارت إلى أن "ماكرون يحاول وضع فرنسا كمركز ثقل فكري وعسكري لأوروبا ذات سيادة، مستندًا إلى امتلاك بلاده للسلاح النووي ومقعد دائم في مجلس الأمن وصناعة دفاعية قوية، في حين ما تزال ألمانيا مترددة عسكريًا، وتتمسك بولندا ودول البلطيق بالمظلة الأمنية الأمريكية".مستقبل العلاقة مع واشنطنوعن طبيعة العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، قالت توسكرمان: "نحن ندخل مرحلة أكثر برودًا ومعاملاتية، أي أن الافتراض القديم بأن الطرفين ينتميان طبيعيًا لمجتمع إستراتيجي واحد يفسح المجال الآن لحسابات مصالح مشككة".وترى أن "أوروبا تجد نفسها مضطرة لامتصاص تبعات القرارات الأمريكية مثل التصعيد في الشرق الأوسط، دون أن يكون لها دور في صياغة تلك القرارات، وهذا هو التوازن الهيكلي الذي يهاجمه ماكرون".هل يتفكك الناتو؟ودخلت العلاقة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مرحلة توتر غير مسبوقة، في ظل تباينات كبيرة بشأن الحرب على إيران، وكذلك الأزمة الأوكرانية.وأثارت دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للأوروبيين لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن مصالحهم، وأن الولايات المتحدة تقف ضدهم، تساؤلات مهمة حول مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.دعوات ماكرون جاءت خلال نقاش مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس، في أثينا، الجمعة الماضية، حيث توقع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب.
https://sarabic.ae/20260321/بعد-موقف-بريطانيا-هل-تغير-أوروبا-موقفها-وتنخرط-في-حرب-أمريكا-وإسرائيل-ضد-إيران-1111769640.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/94/1036899405_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_490489592adb838137a07c53e4075c2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, حول العالم
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, حول العالم

عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: العلاقة بين واشنطن وأوروبا تدخل مرحلة أكثر برودة

18:33 GMT 27.04.2026
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي
مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
صرّحت إيرينا توسكرمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي والمحللة السياسية، بأن دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتوحيد دول الاتحاد الأوروبي "تهدف لإنهاء حالة الارتهان الدائم لقرار واشنطن"، وفق تعبيرها.
وأضافت توسكرمان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "فرنسا تجادل منذ فترة طويلة بأن أوروبا لا يمكنها البقاء في حالة اعتماد دائم على واشنطن في مجالات الدفاع، وأمن الطاقة والسياسة الصناعية والتكنولوجيا وفرض العقوبات، وجاءت الأزمات الراهنة لتعزز من قوة هذا الطرح وتجعله أكثر إلحاحًا وتسويقًا داخل العواصم الأوروبية".
وأوضحت أن "مصطلح المواجهة في خطاب ماكرون، لا يعني بالضرورة تحويل أوروبا إلى عدو للولايات المتحدة، بل يعني التوقف عن التصرف كفاعل تابع تُملى عليه هياكله الأمنية ومشترياته العسكرية ومواقفه الدبلوماسية من واشنطن".

مخاوف من تقلبات واشنطن

وترى توسكرمان أن هذه الرسالة الفرنسية "تلقى صدى واسعًا، لأن الحكومات الأوروبية تخشى من سرعة تغيّر أولويات واشنطن، خاصة تحت تأثير نهج دونالد ترامب".
وأشارت إلى أن "ماكرون يحاول وضع فرنسا كمركز ثقل فكري وعسكري لأوروبا ذات سيادة، مستندًا إلى امتلاك بلاده للسلاح النووي ومقعد دائم في مجلس الأمن وصناعة دفاعية قوية، في حين ما تزال ألمانيا مترددة عسكريًا، وتتمسك بولندا ودول البلطيق بالمظلة الأمنية الأمريكية".
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2026
بعد بريطانيا.. هل تغير أوروبا موقفها وتنخرط في حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟
21 مارس, 19:55 GMT

مستقبل العلاقة مع واشنطن

وعن طبيعة العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، قالت توسكرمان: "نحن ندخل مرحلة أكثر برودًا ومعاملاتية، أي أن الافتراض القديم بأن الطرفين ينتميان طبيعيًا لمجتمع إستراتيجي واحد يفسح المجال الآن لحسابات مصالح مشككة".
وترى أن "أوروبا تجد نفسها مضطرة لامتصاص تبعات القرارات الأمريكية مثل التصعيد في الشرق الأوسط، دون أن يكون لها دور في صياغة تلك القرارات، وهذا هو التوازن الهيكلي الذي يهاجمه ماكرون".

هل يتفكك الناتو؟

وحول احتمالات انهيار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكدت توسكرمان أن "التوترات لا تدفع الناتو نحو تفكك فوري، خاصة أن البنية التحتية للحلف وأنظمة القيادة لا يمكن استبدالها بين عشية وضحاها، لكن الخطر الحقيقي يكمن في التفريغ السياسي للحلف، حيث قد تظل المؤسسات قائمة، لكن الثقة النفسية في الضمانات الأمنية الأمريكية ستتآكل".
ودخلت العلاقة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مرحلة توتر غير مسبوقة، في ظل تباينات كبيرة بشأن الحرب على إيران، وكذلك الأزمة الأوكرانية.
وأثارت دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للأوروبيين لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن مصالحهم، وأن الولايات المتحدة تقف ضدهم، تساؤلات مهمة حول مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
دعوات ماكرون جاءت خلال نقاش مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس، في أثينا، الجمعة الماضية، حيث توقع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала