عضو سابق في مجلس السيادة السوداني لـ"سبوتنيك": طرفا الصراع يتعرضان لضغوط إقليمية ودولية لوقف الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260427/عضو-سابق-في-مجلس-السيادة-السوداني-لـسبوتنيك-طرفا-الصراع-يتعرضان-لضغوط-إقليمية-ودولية-لوقف-الحرب-1112925307.html
عضو سابق في مجلس السيادة السوداني لـ"سبوتنيك": طرفا الصراع يتعرضان لضغوط إقليمية ودولية لوقف الحرب
عضو سابق في مجلس السيادة السوداني لـ"سبوتنيك": طرفا الصراع يتعرضان لضغوط إقليمية ودولية لوقف الحرب
سبوتنيك عربي
صرّح العضو السابق في مجلس السيادة السوداني الدكتور الصديق تاور، بأنه "مع دخول الحرب عامها الرابع بلا انقطاع، يعاني طرفاها الرئيسيان (الجيش وقوات الدعم السريع)... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T17:59+0000
2026-04-27T17:59+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/08/1090603345_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_d2ece234c694780fe9ef4e00c1675bab.jpg
وأضاف تاور، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "الطرفين يعانيان أيضًا من انكشاف الغطاء الأخلاقي، الذي سوّقاه لإشعال الحرب والاستمرار فيها، ما بين "حرب الكرامة" عند قيادة الجيش، و"حرب الديمقراطية" عند قيادة الدعم السريع، خاصة مع الانتهاكات الصارخة التي ارتكباها بحق المدنيين العزّل والأسرى، وحصار المدن والقوافل الإنسانية، وقصف المدن والأسواق والمرافق الطبية والأحياء السكنية ومعسكرات النازحين، إلخ".وأشار العضو السابق في مجلس السيادة السوداني إلى أن "التصعيد بالمواجهات بين المتقاتلين قد انحسر كثيرًا، وانحصر في نطاق ضيق وسط إقليم كردفان، وجنوب شرق إقليم النيل الأزرق، في شكل عمليات كرّ وفرّ دون انتصار حقيقي لأي طرف، كما وجدا في الطيران المسيّر وسيلة جبانة لضرب المواطنين وتدمير البنية التحتية".وأشار إلى أن "علامات الإنهاك بين الطرفين ظهرت في انشقاق بعض القيادات وانتقالها من هذا الطرف إلى ذاك، كما يظهر في عدم السيطرة على الميليشيات المسلحة داخل العاصمة، وحالة الفوضى الأمنية العارمة التي تتسبب بها بتحدي القانون والدولة".وأوضح تاور أن "هناك مساعٍ دولية وإقليمية لفرض تسوية سياسية بشكل ما، لكنها تصطدم بتقاطع مصالح هذه الأطراف الخارجية، وبالعسكرة الفوضوية للمسرح كله، وبعدم جدية الأطراف المتحاربة في حل وطني حقيقي يحافظ على وحدة البلاد جغرافيًا، وتماسك وجدان شعبه".ويشهد السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكان الجيش أعلن في مارس/ آذار الماضي، أنه طرد المتمردين من العاصمة الخرطوم، فيما كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها غرب وجنوبي البلاد، في أبريل 2025، معلنةً تشكيل حكومة منافسة.وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية كجزء من مبادرة اقترحتها الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، غير أن الجيش لم يوافق على الاقتراح بصيغته الحالية، واستمر القتال منذ ذلك الحين.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/08/1090603345_49:0:1032:737_1920x0_80_0_0_0bca3a47f439642451e8d3c9837a68e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية

عضو سابق في مجلس السيادة السوداني لـ"سبوتنيك": طرفا الصراع يتعرضان لضغوط إقليمية ودولية لوقف الحرب

17:59 GMT 27.04.2026
© Photo / AHMED ABDELWAHABعضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور
عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
صرّح العضو السابق في مجلس السيادة السوداني الدكتور الصديق تاور، بأنه "مع دخول الحرب عامها الرابع بلا انقطاع، يعاني طرفاها الرئيسيان (الجيش وقوات الدعم السريع) من إنهاك وضعف، بسبب الجغرافيا الواسعة للعمليات العسكرية، وعدم القدرة على حشد المقاتلين، وعلى تمويل الحرب نفسها وإدارتها".
وأضاف تاور، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "الطرفين يعانيان أيضًا من انكشاف الغطاء الأخلاقي، الذي سوّقاه لإشعال الحرب والاستمرار فيها، ما بين "حرب الكرامة" عند قيادة الجيش، و"حرب الديمقراطية" عند قيادة الدعم السريع، خاصة مع الانتهاكات الصارخة التي ارتكباها بحق المدنيين العزّل والأسرى، وحصار المدن والقوافل الإنسانية، وقصف المدن والأسواق والمرافق الطبية والأحياء السكنية ومعسكرات النازحين، إلخ".

وتابع: "من جهة أخرى، يتعرض الطرفان لعزلة وضغوط إقليمية ودولية لوقف الحرب، بعد أن أصبحت الأخيرة مهددًا جديًا للأمن الإقليمي والمنطقة".

وأشار العضو السابق في مجلس السيادة السوداني إلى أن "التصعيد بالمواجهات بين المتقاتلين قد انحسر كثيرًا، وانحصر في نطاق ضيق وسط إقليم كردفان، وجنوب شرق إقليم النيل الأزرق، في شكل عمليات كرّ وفرّ دون انتصار حقيقي لأي طرف، كما وجدا في الطيران المسيّر وسيلة جبانة لضرب المواطنين وتدمير البنية التحتية".
وأشار إلى أن "علامات الإنهاك بين الطرفين ظهرت في انشقاق بعض القيادات وانتقالها من هذا الطرف إلى ذاك، كما يظهر في عدم السيطرة على الميليشيات المسلحة داخل العاصمة، وحالة الفوضى الأمنية العارمة التي تتسبب بها بتحدي القانون والدولة".
هل اقتربت الحرب في السودان من نهايتها؟.. خبراء يجيبون
هل اقتربت الحرب في السودان من نهايتها؟.. خبراء يجيبون
20 أبريل, 18:57 GMT
وأوضح تاور أن "هناك مساعٍ دولية وإقليمية لفرض تسوية سياسية بشكل ما، لكنها تصطدم بتقاطع مصالح هذه الأطراف الخارجية، وبالعسكرة الفوضوية للمسرح كله، وبعدم جدية الأطراف المتحاربة في حل وطني حقيقي يحافظ على وحدة البلاد جغرافيًا، وتماسك وجدان شعبه".

ولفت تاور إلى أن "المطلوب داخليًا في الوقت الراهن هو ترصين صف القوى الرافضة للحرب، وخارجيًا توحيد المنابر والمبادرات، بما يهيئ منصة سودانية وطنية مستقلة دون إملاءات أو شروط، مع ممارسة أكبر قدر من الضغط على الطرفين دبلوماسيًا وسياسيًا".

ويشهد السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكان الجيش أعلن في مارس/ آذار الماضي، أنه طرد المتمردين من العاصمة الخرطوم، فيما كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها غرب وجنوبي البلاد، في أبريل 2025، معلنةً تشكيل حكومة منافسة.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية كجزء من مبادرة اقترحتها الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، غير أن الجيش لم يوافق على الاقتراح بصيغته الحالية، واستمر القتال منذ ذلك الحين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала