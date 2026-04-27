عضو سابق في مجلس السيادة السوداني لـ"سبوتنيك": طرفا الصراع يتعرضان لضغوط إقليمية ودولية لوقف الحرب

عضو سابق في مجلس السيادة السوداني لـ"سبوتنيك": طرفا الصراع يتعرضان لضغوط إقليمية ودولية لوقف الحرب

صرّح العضو السابق في مجلس السيادة السوداني الدكتور الصديق تاور، بأنه "مع دخول الحرب عامها الرابع بلا انقطاع، يعاني طرفاها الرئيسيان (الجيش وقوات الدعم السريع)...

2026-04-27T17:59+0000

2026-04-27T17:59+0000

2026-04-27T17:59+0000

وأضاف تاور، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "الطرفين يعانيان أيضًا من انكشاف الغطاء الأخلاقي، الذي سوّقاه لإشعال الحرب والاستمرار فيها، ما بين "حرب الكرامة" عند قيادة الجيش، و"حرب الديمقراطية" عند قيادة الدعم السريع، خاصة مع الانتهاكات الصارخة التي ارتكباها بحق المدنيين العزّل والأسرى، وحصار المدن والقوافل الإنسانية، وقصف المدن والأسواق والمرافق الطبية والأحياء السكنية ومعسكرات النازحين، إلخ".وأشار العضو السابق في مجلس السيادة السوداني إلى أن "التصعيد بالمواجهات بين المتقاتلين قد انحسر كثيرًا، وانحصر في نطاق ضيق وسط إقليم كردفان، وجنوب شرق إقليم النيل الأزرق، في شكل عمليات كرّ وفرّ دون انتصار حقيقي لأي طرف، كما وجدا في الطيران المسيّر وسيلة جبانة لضرب المواطنين وتدمير البنية التحتية".وأشار إلى أن "علامات الإنهاك بين الطرفين ظهرت في انشقاق بعض القيادات وانتقالها من هذا الطرف إلى ذاك، كما يظهر في عدم السيطرة على الميليشيات المسلحة داخل العاصمة، وحالة الفوضى الأمنية العارمة التي تتسبب بها بتحدي القانون والدولة".وأوضح تاور أن "هناك مساعٍ دولية وإقليمية لفرض تسوية سياسية بشكل ما، لكنها تصطدم بتقاطع مصالح هذه الأطراف الخارجية، وبالعسكرة الفوضوية للمسرح كله، وبعدم جدية الأطراف المتحاربة في حل وطني حقيقي يحافظ على وحدة البلاد جغرافيًا، وتماسك وجدان شعبه".ويشهد السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكان الجيش أعلن في مارس/ آذار الماضي، أنه طرد المتمردين من العاصمة الخرطوم، فيما كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها غرب وجنوبي البلاد، في أبريل 2025، معلنةً تشكيل حكومة منافسة.وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية كجزء من مبادرة اقترحتها الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، غير أن الجيش لم يوافق على الاقتراح بصيغته الحالية، واستمر القتال منذ ذلك الحين.

الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية