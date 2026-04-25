الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم لـ"الدعم السريع" على منطقة سالي جنوبي البلاد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم لـ"الدعم السريع" على منطقة سالي جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، إحباط هجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على منطقة سالي في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، مشيرًا إلى مقتل عدد كبير من عناصر...
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية
وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تمكنت من صد هجوم وصفتها بـ"ميليشيا الدعم السريع" على موقع سالي.وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية خلال الساعات الـ72 الماضية، أسفرت عن تحقيق تقدم ميداني وتدمير آليات تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المحاور.وذكرت القيادة العامة، في بيان لها، أن "القوات تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة "مقجة" في محور النيل الأزرق، مع تدمير 4 عربات قتالية ومقتل وأسر عدد من عناصر المليشيا".وفي محور غرب كردفان، أشارت إلى رصد تحركات عسكرية شملت دبابات ومدرعات، مؤكدة التعامل معها وتدمير 10 دبابات و6 مدرعات و18 عربة قتالية، إلى جانب تكبيد القوات المقابلة خسائر وصفتها بـ"الفادحة".كما أوضحت القيادة السودانية أن "ضربات دقيقة نُفذت في محوري وسط وشمال دارفور، أدت إلى تدمير 6 عربات قتالية وسقوط قتلى في صفوف المليشيا".وأكدت القوات المسلحة السودانية أن "هذه العمليات تعكس ما وصفته بتفوقها الميداني واستمرارها في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد"، وفق البيان.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم لـ"الدعم السريع" على منطقة سالي جنوبي البلاد

© AP Photoقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، إحباط هجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على منطقة سالي في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، مشيرًا إلى مقتل عدد كبير من عناصر القوة المهاجمة.
وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تمكنت من صد هجوم وصفتها بـ"ميليشيا الدعم السريع" على موقع سالي.
هل اقتربت الحرب في السودان من نهايتها؟.. خبراء يجيبون
وأوضحت أنها دمرت 36 مركبة قتالية واستولت على مركبتين بحالة جيدة، إضافة إلى "تحييد" عدد كبير من المقاتلين.
وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية خلال الساعات الـ72 الماضية، أسفرت عن تحقيق تقدم ميداني وتدمير آليات تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المحاور.
وذكرت القيادة العامة، في بيان لها، أن "القوات تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة “مقجة” في محور النيل الأزرق، مع تدمير 4 عربات قتالية ومقتل وأسر عدد من عناصر المليشيا".
الجيش السوداني: حررنا منطقة "مقجة" في ولاية النيل الأزرق وأسرنا عناصر من "الدعم السريع"
وفي محور غرب كردفان، أشارت إلى رصد تحركات عسكرية شملت دبابات ومدرعات، مؤكدة التعامل معها وتدمير 10 دبابات و6 مدرعات و18 عربة قتالية، إلى جانب تكبيد القوات المقابلة خسائر وصفتها بـ"الفادحة".
وأضاف البيان أن "العمليات في شمال كردفان أسفرت عن تدمير 7 عربات قتالية، فيما استهدفت القوات تمركزات ومنصات طائرات مسيّرة ومستودعات أسلحة في جنوب دارفور، ما أدى إلى إضعاف قدرات الطرف الآخر".
كما أوضحت القيادة السودانية أن "ضربات دقيقة نُفذت في محوري وسط وشمال دارفور، أدت إلى تدمير 6 عربات قتالية وسقوط قتلى في صفوف المليشيا".
عضو بالسيادة السوداني يتحدث عن ضم جميع القوات الداعمة للحكومة داخل الجيش
وأكدت القوات المسلحة السودانية أن "هذه العمليات تعكس ما وصفته بتفوقها الميداني واستمرارها في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد"، وفق البيان.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
