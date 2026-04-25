الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم لـ"الدعم السريع" على منطقة سالي جنوبي البلاد

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم لـ"الدعم السريع" على منطقة سالي جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، إحباط هجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على منطقة سالي في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، مشيرًا إلى مقتل عدد كبير من عناصر...

2026-04-25T16:08+0000

2026-04-25T16:08+0000

2026-04-25T16:08+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تمكنت من صد هجوم وصفتها بـ"ميليشيا الدعم السريع" على موقع سالي.وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية خلال الساعات الـ72 الماضية، أسفرت عن تحقيق تقدم ميداني وتدمير آليات تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المحاور.وذكرت القيادة العامة، في بيان لها، أن "القوات تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة “مقجة” في محور النيل الأزرق، مع تدمير 4 عربات قتالية ومقتل وأسر عدد من عناصر المليشيا".وفي محور غرب كردفان، أشارت إلى رصد تحركات عسكرية شملت دبابات ومدرعات، مؤكدة التعامل معها وتدمير 10 دبابات و6 مدرعات و18 عربة قتالية، إلى جانب تكبيد القوات المقابلة خسائر وصفتها بـ"الفادحة".كما أوضحت القيادة السودانية أن "ضربات دقيقة نُفذت في محوري وسط وشمال دارفور، أدت إلى تدمير 6 عربات قتالية وسقوط قتلى في صفوف المليشيا".وأكدت القوات المسلحة السودانية أن "هذه العمليات تعكس ما وصفته بتفوقها الميداني واستمرارها في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد"، وفق البيان.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية