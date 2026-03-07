عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
عضو بالسيادة السوداني يتحدث عن ضم جميع القوات الداعمة للحكومة داخل الجيش
عضو بالسيادة السوداني يتحدث عن ضم جميع القوات الداعمة للحكومة داخل الجيش
سبوتنيك عربي
أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، أن عملية الدمج ستشمل كل الفصائل التي شاركت فيما وصفه بـ "حرب الكرامة" بلا استثناء. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في حديثه لتجمع من القوات السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيده أن المرحلة القادمة ستشهد دمج جميع القوات المساندة داخل المؤسسات النظامية السودانية، وفق الشروط والمعايير المعمول بها للانضمام.وأوضح العطا أن عملية الضم تشمل القوات المشتركة ودرع السودان وكتائب البراء وكتائب الثوار والمقاومة الشعبية، مشددا على أن آليات الدمج سيتم تفعيلها قريبا وفوريا دون انتظار أي توقيتات أخرى.وأضاف أن الدولة والمؤسسة العسكرية ستتولى مسؤولية توفيق أوضاع من لا يرغب في الانضمام، من خلال إخضاعهم للتدريب المهني وتمكينهم من اكتساب حرف ومهارات توفر لهم سبل العيش الكريم، بما يتيح لهم الانخراط في المجتمع ومواصلة مسيرة بناء الوطن.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، أن عملية الدمج ستشمل كل الفصائل التي شاركت فيما وصفه بـ "حرب الكرامة" بلا استثناء.
جاء ذلك في حديثه لتجمع من القوات السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيده أن المرحلة القادمة ستشهد دمج جميع القوات المساندة داخل المؤسسات النظامية السودانية، وفق الشروط والمعايير المعمول بها للانضمام.
وأوضح العطا أن عملية الضم تشمل القوات المشتركة ودرع السودان وكتائب البراء وكتائب الثوار والمقاومة الشعبية، مشددا على أن آليات الدمج سيتم تفعيلها قريبا وفوريا دون انتظار أي توقيتات أخرى.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
الجيش السوداني: لن نتراجع عن تطهير كل شبر من أرض السودان
13 ديسمبر 2025, 11:43 GMT
وأضاف أن الدولة والمؤسسة العسكرية ستتولى مسؤولية توفيق أوضاع من لا يرغب في الانضمام، من خلال إخضاعهم للتدريب المهني وتمكينهم من اكتساب حرف ومهارات توفر لهم سبل العيش الكريم، بما يتيح لهم الانخراط في المجتمع ومواصلة مسيرة بناء الوطن.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
