https://sarabic.ae/20260307/عضو-بالسيادة-السوداني-يتحدث-عن-ضم-جميع-القوات-الداعمة-للحكومة-داخل-الجيش-1111199670.html

عضو بالسيادة السوداني يتحدث عن ضم جميع القوات الداعمة للحكومة داخل الجيش

عضو بالسيادة السوداني يتحدث عن ضم جميع القوات الداعمة للحكومة داخل الجيش

سبوتنيك عربي

أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، أن عملية الدمج ستشمل كل الفصائل التي شاركت فيما وصفه بـ "حرب الكرامة" بلا استثناء. 07.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-07T18:45+0000

2026-03-07T18:45+0000

2026-03-07T18:45+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار السودان اليوم

الأخبار

الجيش السوداني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098797085_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9600c59e3ac608f400f175cb3145a98a.jpg

جاء ذلك في حديثه لتجمع من القوات السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيده أن المرحلة القادمة ستشهد دمج جميع القوات المساندة داخل المؤسسات النظامية السودانية، وفق الشروط والمعايير المعمول بها للانضمام.وأوضح العطا أن عملية الضم تشمل القوات المشتركة ودرع السودان وكتائب البراء وكتائب الثوار والمقاومة الشعبية، مشددا على أن آليات الدمج سيتم تفعيلها قريبا وفوريا دون انتظار أي توقيتات أخرى.وأضاف أن الدولة والمؤسسة العسكرية ستتولى مسؤولية توفيق أوضاع من لا يرغب في الانضمام، من خلال إخضاعهم للتدريب المهني وتمكينهم من اكتساب حرف ومهارات توفر لهم سبل العيش الكريم، بما يتيح لهم الانخراط في المجتمع ومواصلة مسيرة بناء الوطن.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20251213/الجيش-السوداني-لن-نتراجع-عن-تطهير-كل-شبر-من-أرض-السودان-1108120237.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني