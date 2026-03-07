https://sarabic.ae/20260307/عضو-بالسيادة-السوداني-يتحدث-عن-ضم-جميع-القوات-الداعمة-للحكومة-داخل-الجيش-1111199670.html
عضو بالسيادة السوداني يتحدث عن ضم جميع القوات الداعمة للحكومة داخل الجيش
أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، أن عملية الدمج ستشمل كل الفصائل التي شاركت فيما وصفه بـ "حرب الكرامة" بلا استثناء. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في حديثه لتجمع من القوات السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيده أن المرحلة القادمة ستشهد دمج جميع القوات المساندة داخل المؤسسات النظامية السودانية، وفق الشروط والمعايير المعمول بها للانضمام.وأوضح العطا أن عملية الضم تشمل القوات المشتركة ودرع السودان وكتائب البراء وكتائب الثوار والمقاومة الشعبية، مشددا على أن آليات الدمج سيتم تفعيلها قريبا وفوريا دون انتظار أي توقيتات أخرى.وأضاف أن الدولة والمؤسسة العسكرية ستتولى مسؤولية توفيق أوضاع من لا يرغب في الانضمام، من خلال إخضاعهم للتدريب المهني وتمكينهم من اكتساب حرف ومهارات توفر لهم سبل العيش الكريم، بما يتيح لهم الانخراط في المجتمع ومواصلة مسيرة بناء الوطن.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
