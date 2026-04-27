مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا: انطلاق نهضة عمرانية شاملة في منطقة الصابري

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا: انطلاق نهضة عمرانية شاملة في منطقة الصابري
مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا: انطلاق نهضة عمرانية شاملة في منطقة الصابري
أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، اليوم الاثنين، عن إطلاق حزمة إجراءات لتعويض المتضررين والشروع في مشاريع إعمار متكاملة في منطقة الصابري، في خطوة طال... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T11:22+0000
وعقد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، مؤتمرا صحفيًا، صباح اليوم الاثنين، في منطقة الصابري، التي تضررت خلال فترة الحرب ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، والذي تمركز في المنطقة، لتعد من أكثر مناطق مدينة بنغازي تضررا.وأوضح حفتر أن المؤتمر خصص للإعلان عن إطلاق حملة تعويضات خاصة بسكان المنطقة، مؤكدا أن أعمال إعادة الإعمار ستنطلق فعليًا في شهر يونيو/ حزيران 2026، عبر تنفيذ مشاريع تنموية شاملة تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات.وأشار إلى أن الصندوق سيباشر في عمليات حصر الأضرار وتوثيقها بشكل دقيق، تمهيدا لصرف التعويضات وفقا لقرارات لجنة التعويضات التابعة للصندوق، وبما يراعي حجم الضرر لكل حالة.وأكد حفتر التزام الصندوق بحماية حقوق الملكية للمواطنين المتضررين، مشددا على عدم وجود أي مظالم، وأن الخيارات ستكون متاحة أمام السكان بين الحصول على تعويض ومغادرة المنطقة، أو صيانة منازلهم والاستمرار في الإقامة بها.كما لفت إلى أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لمنطقة الصابري، مؤكدًا أن مشاريع الإعمار ستراعي خصوصية المنطقة ورمزيتها، مع الحفاظ على معالمها وشوارعها.يذكر أن منطقة الصابري شهدت منذ عام 2014، تمركزا للتنظيمات الإرهابية خلال فترة الحرب، ما تسبب في دمار واسع طال البنية التحتية والممتلكات، إلا أنها تستعد اليوم لمرحلة جديدة من التعافي، وسط وعود بنهضة عمرانية كبيرة وفق ما أعلنه صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري

مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا: انطلاق نهضة عمرانية شاملة في منطقة الصابري

11:22 GMT 27.04.2026
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، اليوم الاثنين، عن إطلاق حزمة إجراءات لتعويض المتضررين والشروع في مشاريع إعمار متكاملة في منطقة الصابري، في خطوة طال انتظارها لإعادة الحياة إلى أحد أكثر أحياء بنغازي تضررا من الحرب.
وعقد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، مؤتمرا صحفيًا، صباح اليوم الاثنين، في منطقة الصابري، التي تضررت خلال فترة الحرب ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، والذي تمركز في المنطقة، لتعد من أكثر مناطق مدينة بنغازي تضررا.
وأوضح حفتر أن المؤتمر خصص للإعلان عن إطلاق حملة تعويضات خاصة بسكان المنطقة، مؤكدا أن أعمال إعادة الإعمار ستنطلق فعليًا في شهر يونيو/ حزيران 2026، عبر تنفيذ مشاريع تنموية شاملة تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات.
وأشار إلى أن الصندوق سيباشر في عمليات حصر الأضرار وتوثيقها بشكل دقيق، تمهيدا لصرف التعويضات وفقا لقرارات لجنة التعويضات التابعة للصندوق، وبما يراعي حجم الضرر لكل حالة.
وأكد حفتر التزام الصندوق بحماية حقوق الملكية للمواطنين المتضررين، مشددا على عدم وجود أي مظالم، وأن الخيارات ستكون متاحة أمام السكان بين الحصول على تعويض ومغادرة المنطقة، أو صيانة منازلهم والاستمرار في الإقامة بها.
كما لفت إلى أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لمنطقة الصابري، مؤكدًا أن مشاريع الإعمار ستراعي خصوصية المنطقة ورمزيتها، مع الحفاظ على معالمها وشوارعها.
يذكر أن منطقة الصابري شهدت منذ عام 2014، تمركزا للتنظيمات الإرهابية خلال فترة الحرب، ما تسبب في دمار واسع طال البنية التحتية والممتلكات، إلا أنها تستعد اليوم لمرحلة جديدة من التعافي، وسط وعود بنهضة عمرانية كبيرة وفق ما أعلنه صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
