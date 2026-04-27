مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا: انطلاق نهضة عمرانية شاملة في منطقة الصابري
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق نهضة عمرانية شاملة بمنطقة الصابري في يونيو/ حزيران 2026
أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، اليوم الاثنين، عن إطلاق حزمة إجراءات لتعويض المتضررين والشروع في مشاريع إعمار متكاملة في منطقة الصابري، في خطوة طال انتظارها لإعادة الحياة إلى أحد أكثر أحياء بنغازي تضررا من الحرب.
وعقد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، مؤتمرا صحفيًا، صباح اليوم الاثنين، في منطقة الصابري، التي تضررت خلال فترة الحرب ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، والذي تمركز في المنطقة، لتعد من أكثر مناطق مدينة بنغازي تضررا.
وأوضح حفتر أن المؤتمر خصص للإعلان عن إطلاق حملة تعويضات خاصة بسكان المنطقة، مؤكدا أن أعمال إعادة الإعمار ستنطلق فعليًا في شهر يونيو/ حزيران 2026، عبر تنفيذ مشاريع تنموية شاملة تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات.
وأشار إلى أن الصندوق سيباشر في عمليات حصر الأضرار وتوثيقها بشكل دقيق، تمهيدا لصرف التعويضات وفقا لقرارات لجنة التعويضات التابعة للصندوق، وبما يراعي حجم الضرر لكل حالة.
وأكد حفتر التزام الصندوق بحماية حقوق الملكية للمواطنين المتضررين، مشددا على عدم وجود أي مظالم، وأن الخيارات ستكون متاحة أمام السكان بين الحصول على تعويض ومغادرة المنطقة، أو صيانة منازلهم والاستمرار في الإقامة بها.
كما لفت إلى أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لمنطقة الصابري، مؤكدًا أن مشاريع الإعمار ستراعي خصوصية المنطقة ورمزيتها، مع الحفاظ على معالمها وشوارعها.
يذكر أن منطقة الصابري شهدت منذ عام 2014، تمركزا للتنظيمات الإرهابية خلال فترة الحرب، ما تسبب في دمار واسع طال البنية التحتية والممتلكات، إلا أنها تستعد اليوم لمرحلة جديدة من التعافي، وسط وعود بنهضة عمرانية كبيرة وفق ما أعلنه صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.