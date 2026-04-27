هيئة بحرية بريطانية تصدر تحذيرا بعد اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال
2026-04-27T05:37+0000
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، باختطاف سفينة شحن قبالة سواحل الصومال، مشيرة إلى أن أفراد غير مصرح لهم سيطروا عليها، وحولوا مسارها إلى المياه الإقليمية.
وذكرت الهيئة، عبر منصة "إكس"، أن الحادث وقع على بعد نحو 6 أميال بحرية (6.9 ميل) شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.
وجاء في بيانها: "وردت أنباء عن سيطرة أفراد غير مصرح لهم على سفينة شحن، تم تحويل مسارها إلى داخل المياه الإقليمية".
ونصحت الهيئة السفن في المنطقة بتوخي الحذر نظراً لتزايد المخاطر الأمنية.
وأضافت: "نظرا لتزايد خطر قيام جماعات القرصنة، ينصح السفن بالإبحار بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
وأشار البيان إلى أن السلطات تجري حاليا تحقيقا في الحادث.
ولم تقدم هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أي تفاصيل إضافية بشأن طاقم السفينة أو حمولتها أو هوية المتورطين في عملية الاختطاف.