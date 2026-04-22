هيئة عمليات الملاحة البريطانية: تعرض سفينة لإطلاق نار غرب سواحل إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة عمليات الملاحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها بلاغا بتعرض سفينة لإطلاق نار غرب سواحل إيران، دون إصابات أو وقوع أضرار. 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T08:28+0000

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على حسابها في منصة " إكس": "تلقت هيئة عمليات البحرية البريطانية بلاغاً عن حادث على بُعد 8 أميال بحرية غرب إيران، وأكد قبطان سفينة الشحن أن السفينة تعرضت لإطلاق نار، وهي الآن متوقفة في المياه الدولية".وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.كما أعلن الرئيس الأمريكي، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

