هيئة عمليات الملاحة البريطانية: تعرض سفينة لإطلاق نار غرب سواحل إيران
هيئة عمليات الملاحة البريطانية: تعرض سفينة لإطلاق نار غرب سواحل إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات الملاحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها بلاغا بتعرض سفينة لإطلاق نار غرب سواحل إيران، دون إصابات أو وقوع أضرار.
2026-04-22T08:28+0000
2026-04-22T08:28+0000
2026-04-22T08:28+0000
وقالت الهيئة، في بيان نشرته على حسابها في منصة " إكس": "تلقت هيئة عمليات البحرية البريطانية بلاغاً عن حادث على بُعد 8 أميال بحرية غرب إيران، وأكد قبطان سفينة الشحن أن السفينة تعرضت لإطلاق نار، وهي الآن متوقفة في المياه الدولية".وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.كما أعلن الرئيس الأمريكي، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
https://sarabic.ae/20260422/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-بـضربات-ساحقة-ويعلن-جاهزيته-لـالمواجهة-الحاسمة-1112762093.html
https://sarabic.ae/20260421/إعلام-إيران-لم-تطلب-تمديد-وقف-إطلاق-النار-1112758611.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, أخبار إيران
هيئة عمليات الملاحة البريطانية: تعرض سفينة لإطلاق نار غرب سواحل إيران
أعلنت هيئة عمليات الملاحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها بلاغا بتعرض سفينة لإطلاق نار غرب سواحل إيران، دون إصابات أو وقوع أضرار.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته على حسابها في منصة " إكس": "تلقت هيئة عمليات البحرية البريطانية بلاغاً عن حادث على بُعد 8 أميال بحرية غرب إيران، وأكد قبطان سفينة الشحن أن السفينة تعرضت لإطلاق نار، وهي الآن متوقفة في المياه الدولية".
وأضاف البيان أن "الطاقم بخير وتم التأكد من سلامة جميع الأفراد، ولا توجد أضرار مُبلغ عنها في السفينة".
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران
إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.
وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا".
كما أعلن الرئيس الأمريكي، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار
".
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية
على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات
في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.