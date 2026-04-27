وزير: القبض على زعيم عصابة مخدرات كبيرة في المكسيك
سبوتنيك عربي
قال وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش، أمس الاثنين، إن السلطات اعتقلت أودياس فلوريس، المعروف باسم "البستاني"، أحد كبار عصابة (خاليسكو للجيل الجديد) في...
قال وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش، أمس الاثنين، إن السلطات اعتقلت أودياس فلوريس، المعروف باسم "البستاني"، أحد كبار عصابة (خاليسكو للجيل الجديد) في ولاية ناياريت غرب البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "لديه مذكرة توقيف في المكسيك، كما أنه مطلوب من قبل السلطات الأمريكية لتسليمه".
وقد رصدت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار
لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه".
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، كان جاردينيرو أحد أقرب المقربين إلى نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، الملقب بـ"إل مينشو"، الزعيم الرئيسي لكارتل خاليسكو للجيل الجديد، الذي قُتل في وقت سابق من هذا العام.