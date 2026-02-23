البيت الأبيض: واشنطن قدمت معلومات استخباراتية للمكسيك حول عملية اغتيال "إل مينشو"

عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة والنقل التابعة لقوات كييف – وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/البيت-الأبيض-واشنطن-قدمت-معلومات-استخباراتية-للمكسيك-حول-عملية-اغتيال-إل-مينشو-1110649689.html
البيت الأبيض: واشنطن قدمت معلومات استخباراتية للمكسيك حول عملية اغتيال "إل مينشو"
البيت الأبيض: واشنطن قدمت معلومات استخباراتية للمكسيك حول عملية اغتيال "إل مينشو"
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لوزارة الدفاع المكسيكية بشأن عملية اغتيال زعيم... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T08:22+0000
2026-02-23T08:31+0000
المكسيك
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/74/1020087433_0:90:2212:1334_1920x0_80_0_0_73f6aaa4dd77ecfe80e63bb7a373999b.jpg
وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "قدمت الولايات المتحدة دعماً استخباراتياً للحكومة المكسيكية في العملية التي جرت في تابالبا، خاليسكو ، المكسيك، والتي أسفرت عن تصفية نيميسيو "إل مينشو" أوسيجويرا سيرفانتس، أحد أشهر أباطرة المخدرات وزعيم كارتل خاليسكو للجيل الجديد".وأوضحت أن "الرئيس ترامب كان واضحًا جدًا، فالولايات المتحدة ستضمن أن يواجه إرهابيو المخدرات الذين يرسلون المخدرات القاتلة إلى الولايات المتحدة غضب العدالة الذي يستحقونه منذ زمن".في 22 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية عن عملية للقبض على زعيم أكبر عصابة مخدرات، وهي عصابة خاليسكو للجيل الجديد، الذي قتل متأثراً بجراحه أثناء نقله إلى مكسيكو سيتي. وأعقب ذلك عمليات حرق سيارات، وإقامة حواجز طرق، وهجمات على قوات الأمن في عشرات المدن والبلديات.في فبراير الماضي، صنّفت السلطات الأمريكية رسمياً ثماني من أكبر الجماعات الإجرامية في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية دولية. وشملت هذه الجماعات قطار أراغوا الفنزويلي، وعصابة مارا سالفاتروتشا (MS-13) السلفادورية، وعصابة خاليسكو للجيل الجديد.
https://sarabic.ae/20260222/رئيسة-المكسيك-تحث-المواطنين-على-التزام-الهدوء-وسط-الاضطرابات-1110645919.html
المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/74/1020087433_158:0:2054:1422_1920x0_80_0_0_65896e108e4cb37cda90910a3c709b5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المكسيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: واشنطن قدمت معلومات استخباراتية للمكسيك حول عملية اغتيال "إل مينشو"

08:22 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 08:31 GMT 23.02.2026)
© AP Photoشرطة المكسيك
شرطة المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لوزارة الدفاع المكسيكية بشأن عملية اغتيال زعيم كارتل خاليسكو.
وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "قدمت الولايات المتحدة دعماً استخباراتياً للحكومة المكسيكية في العملية التي جرت في تابالبا، خاليسكو ، المكسيك، والتي أسفرت عن تصفية نيميسيو "إل مينشو" أوسيجويرا سيرفانتس، أحد أشهر أباطرة المخدرات وزعيم كارتل خاليسكو للجيل الجديد".

وأشارت إلى أن إل مينشو كان هدفاً رئيسياً للحكومتين الأمريكية والمكسيكية وكان مورداً رئيسياً للفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت أن "الرئيس ترامب كان واضحًا جدًا، فالولايات المتحدة ستضمن أن يواجه إرهابيو المخدرات الذين يرسلون المخدرات القاتلة إلى الولايات المتحدة غضب العدالة الذي يستحقونه منذ زمن".
رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
رئيسة المكسيك تحث المواطنين على التزام الهدوء وسط الاضطرابات.. فيديو
أمس, 23:18 GMT
في 22 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية عن عملية للقبض على زعيم أكبر عصابة مخدرات، وهي عصابة خاليسكو للجيل الجديد، الذي قتل متأثراً بجراحه أثناء نقله إلى مكسيكو سيتي. وأعقب ذلك عمليات حرق سيارات، وإقامة حواجز طرق، وهجمات على قوات الأمن في عشرات المدن والبلديات.
في فبراير الماضي، صنّفت السلطات الأمريكية رسمياً ثماني من أكبر الجماعات الإجرامية في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية دولية. وشملت هذه الجماعات قطار أراغوا الفنزويلي، وعصابة مارا سالفاتروتشا (MS-13) السلفادورية، وعصابة خاليسكو للجيل الجديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала