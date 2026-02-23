https://sarabic.ae/20260223/البيت-الأبيض-واشنطن-قدمت-معلومات-استخباراتية-للمكسيك-حول-عملية-اغتيال-إل-مينشو-1110649689.html
البيت الأبيض: واشنطن قدمت معلومات استخباراتية للمكسيك حول عملية اغتيال "إل مينشو"
البيت الأبيض: واشنطن قدمت معلومات استخباراتية للمكسيك حول عملية اغتيال "إل مينشو"
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لوزارة الدفاع المكسيكية بشأن عملية اغتيال زعيم...
البيت الأبيض: واشنطن قدمت معلومات استخباراتية للمكسيك حول عملية اغتيال "إل مينشو"
08:22 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 08:31 GMT 23.02.2026)
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لوزارة الدفاع المكسيكية بشأن عملية اغتيال زعيم كارتل خاليسكو.
وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "قدمت الولايات المتحدة دعماً استخباراتياً للحكومة المكسيكية في العملية التي جرت في تابالبا، خاليسكو ، المكسيك، والتي أسفرت عن تصفية نيميسيو "إل مينشو" أوسيجويرا سيرفانتس، أحد أشهر أباطرة المخدرات وزعيم كارتل خاليسكو للجيل الجديد".
وأشارت إلى أن إل مينشو كان هدفاً رئيسياً للحكومتين الأمريكية والمكسيكية وكان مورداً رئيسياً للفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت أن "الرئيس ترامب كان واضحًا جدًا، فالولايات المتحدة ستضمن أن يواجه إرهابيو المخدرات الذين يرسلون المخدرات القاتلة إلى الولايات المتحدة غضب العدالة الذي يستحقونه منذ زمن".
في 22 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية عن عملية للقبض على زعيم أكبر عصابة مخدرات، وهي عصابة خاليسكو للجيل الجديد، الذي قتل متأثراً بجراحه أثناء نقله إلى مكسيكو سيتي. وأعقب ذلك عمليات حرق سيارات، وإقامة حواجز طرق، وهجمات على قوات الأمن في عشرات المدن والبلديات.
في فبراير الماضي، صنّفت السلطات الأمريكية رسمياً ثماني من أكبر الجماعات الإجرامية في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية دولية. وشملت هذه الجماعات قطار أراغوا الفنزويلي، وعصابة مارا سالفاتروتشا (MS-13) السلفادورية، وعصابة خاليسكو للجيل الجديد.