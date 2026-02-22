https://sarabic.ae/20260222/رئيسة-المكسيك-تحث-المواطنين-على-التزام-الهدوء-وسط-الاضطرابات-1110645919.html
رئيسة المكسيك تحث المواطنين على التزام الهدوء وسط الاضطرابات.. فيديو
رئيسة المكسيك تحث المواطنين على التزام الهدوء وسط الاضطرابات.. فيديو
سبوتنيك عربي
حثت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، المواطنين على التزام الهدوء ومتابعة آخر المستجدات وسط الاضطرابات التي تشهدها عدة مناطق في البلاد عقب مقتل زعيم أكبر عصابة... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T23:18+0000
2026-02-22T23:18+0000
2026-02-22T23:18+0000
الرئيس المكسيكي
المكسيك
أخبار المكسيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097391695_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_ab6d03c62f0fac53dde0b3660d420f10.jpg
في 22 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية عن عملية للقبض على روبن نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، الملقب بـ"إل مينشو"، زعيم أكبر عصابة مخدرات، "خاليسكو الجيل الجديد"، الذي توفي متأثراً بجراحه أثناء نقله إلى مكسيكو سيتي.وتلا ذلك حرائق سيارات، وإغلاق طرق، وهجمات على قوات الأمن في عشرات المدن والبلديات.وأفادت رئيسة الدولة بأن وزارة الدفاع الوطني أطلعتها على تفاصيل العملية التي نفذها الجيش المكسيكي والحرس الوطني صباح اليوم.ووفقًا لشينباوم، فإن المجلس الوزاري الأمني يُطلع الجمهور باستمرار على آخر المستجدات، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي في معظم أنحاء البلاد.
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097391695_308:0:2779:1853_1920x0_80_0_0_e164d6d44d98ec14b0fe42e99f1a7ca8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الرئيس المكسيكي, المكسيك, أخبار المكسيك, العالم
الرئيس المكسيكي, المكسيك, أخبار المكسيك, العالم
رئيسة المكسيك تحث المواطنين على التزام الهدوء وسط الاضطرابات.. فيديو
حثت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، المواطنين على التزام الهدوء ومتابعة آخر المستجدات وسط الاضطرابات التي تشهدها عدة مناطق في البلاد عقب مقتل زعيم أكبر عصابة مخدرات في المكسيك، وأعربت عن امتنانها للجيش وقوات الأمن على جهودهم.
في 22 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية عن عملية للقبض على روبن نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، الملقب بـ"إل مينشو"، زعيم أكبر عصابة مخدرات، "خاليسكو الجيل الجديد"، الذي توفي متأثراً بجراحه أثناء نقله إلى مكسيكو سيتي.
وتلا ذلك حرائق سيارات، وإغلاق طرق، وهجمات على قوات الأمن
في عشرات المدن والبلديات.
أكدت شينباوم في تصريح لها: "هناك تنسيق تام مع جميع حكومات الولايات. يجب أن نبقى على اطلاع وهادئين".
وأفادت رئيسة الدولة بأن وزارة الدفاع الوطني أطلعتها على تفاصيل العملية التي نفذها الجيش المكسيكي والحرس الوطني صباح اليوم.
ووفقًا لشينباوم، فإن المجلس الوزاري الأمني يُطلع الجمهور باستمرار على آخر المستجدات، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي في معظم أنحاء البلاد.