https://sarabic.ae/20260428/بوتين-روسيا-تنتج-محليا-المزيد-من-المعدات-الطبية-وهي-تتفوق-على-نظيراتها-الأجنبية-1112946907.html
بوتين: روسيا تنتج محليا المزيد من المعدات الطبية وهي تتفوق على نظيراتها الأجنبية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تُنتج المزيد من معداتها الطبية محليا، مشيرا إلى أنها تتفوق في نواحٍ كثيرة على المعدات الأجنبية. 28.04.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
موسكو
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112947062_0:152:1329:900_1920x0_80_0_0_72773a4e154e9bde4eb8596acc9a835c.jpg
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112947062_72:0:1272:900_1920x0_80_0_0_7c083f131a38e6d735d38843c6c599c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو, فلاديمير بوتين
وقال بوتين خلال افتتاح أقسام الاستقبال والطوارئ النمطية الحديثة للإسعاف الطبي: "أود أن أشير إلى أن بلادنا تنتج المزيد والمزيد من المعدات، وهي من المعدات الأكثر تطوراً والأفضل على الإطلاق، فهي لا تضاهي النماذج العالمية فحسب، بل وأعتقد أنها تفوقها في الكثير من المعايير".
وأضاف بوتين: "أصبحت التقنيات الرقمية أداة أساسية لإنقاذ الأرواح. فهي تسمح لنا بتحسين السلسلة بأكملها، بدءًا من تسجيل المكالمات وجمع معلومات المرضى على الفور وحتى تتبع نقلهم في الوقت الفعلي".
وتابع: "التقنيات الرقمية المطبقة في خدمة الإسعاف الروسية تشمل تتبع المرضى باستخدام أنظمة الفضاء".
وأردف الرئيس الروسي: "يتم تنفيذ مشاريع التحول الرقمي محليا، وتم إنشاء مراكز إرسال طبية طارئة موحدة لخدمة طب الكوارث، كما تم إنشاء مراكز لإدارة الأزمات".
تجدر الإشارة إلى أنه يُحتفل في روسيا بيوم العاملين في مجال الطوارئ الطبية في 28 أبريل/نيسان. وقد تم إقرار هذا اليوم بموجب مرسوم حكومي روسي صدر في 28 أبريل 2020.