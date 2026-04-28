دراسة: ميرتس يصبح السياسي الأقل شعبية في ألمانيا
أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أصبح السياسي الأقل شعبية في البلاد.
02:00 GMT 28.04.2026 (تم التحديث: 02:35 GMT 28.04.2026)
أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أصبح السياسي الأقل شعبية في البلاد.
وقيمت الدراسة السياسيين على مقياس من صفر إلى عشرة، حيث يمثل الصفر "سيئًا للغاية" والعشرة "جيدًا جدًا".
ووفقًا للدراسة، احتل ميرتس المرتبة الأخيرة من بين 20 سياسيًا، بمتوسط تقييم بلغ 2.9 نقطة، فيما احتل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس المرتبة الأولى بـ 4.9 نقطة.
وتقاسم الرئيس المشارك لحزب الخضر جيم أوزدمير ورئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا هيندريك فوست المركزين الثاني والثالث بـ 4.1 نقطة لكل منهما.
كما دخل ضمن المراكز الخمسة الأولى كل من رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر، ونائب رئيس البوندستاغ السابق فولفغانغ كوبيكي.
واحتلت أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، المركز الثامن بحصولها على 3.7 نقطة.
وأجريت الدراسة في الفترة من 24 إلى 27 نيسان/أبريل، ولم تتوفر بيانات حول هامش الخطأ أو حجم العينة.
